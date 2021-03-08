واشنطن "قلقة" من الهجمات المتكررة ضد السعودية

الأناضول -

أعرب البيت الأبيض، عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة ضد السعودية من جماعة الحوثي في اليمن.جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت جين بساكي، مساء الإثنين، بحسب ما نقل موقع قناة "الحرة".وقالت بساكي إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تشعر بالقلق إزاء الهجمات المتكررة على السعودية.