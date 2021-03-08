كوت ديفوار.. الانتخابات التشريعية تائهة بين الحزب الحاكم والمعارضة

الأناضول -

أعلن الحزب الحاكم في كوت ديفوار، فوزه بالانتخابات التشريعية رغم إعلان مماثل من قبل المعارضة.وقال أداما بيكتوغو، الأمين التنفيذي لحزب "التجمع من أجل الديمقراطية والسلام" الحاكم: "حصلنا على 60 بالمئة من الأصوات، وكان هذا هدفنا"، حسبما نقل موقع "إفريقيا نيوز" الإقليمي.وأضاف بيكتوغو خلال مؤتمر صحفي في مدينة أبيدجان: "في هذه المرحلة من فرز الأصوات تظهر أولى الميول الصادرة عن اللجان الانتخابية المحلية بوضوح أن حزبنا سيكون الفائز بغالبية مريحة".وجاءت تصريحات بيكتوغو عقب إعلان "الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار"، أبرز حزب معارض متحالف مع حزب الرئيس السابق لوران غباغبو، الجبهة الشعبية لكوت ديفوار، فوزه بالانتخابات التي جرت السبت الماضي.وقال نيامكي كوفي، المنسق العام للانتخابات في الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي في أبيدجان: "نحن نعلن فوزنا".ويأتي إعلان الحزبين فيما لم تكشف اللجنة الانتخابية المستقلة المسؤولة عن إصدار النتائج، عن نتائج الانتخابات بشكل كامل.وتعد هذه الانتخابات هي الأولى منذ عشر سنوات، التي يشارك فيها كل الأطراف السياسية الكبرى، بعدما قاطعت المعارضة الاقتراع الرئاسي الذي جرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.وكانت الجبهة الشعبية قاطعت جميع الانتخابات التي جرت منذ اعتقال غباغبو في أبريل/ نيسان 2011 في أبيدجان ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد أعمال عنف أعقبت الانتخابات وقتل فيها حوالى ثلاثة آلاف شخص.يشار أن عدد من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات الأخيرة بلغ 7 ملايين ناخب، حسب تقارير إعلامية محلية.