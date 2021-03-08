التنكّر والجحود يعيق الرقيّ والمسير

للأسف من يسهل عليه التنكر لرفاقه وأصدقائه، يسهل عليه بكل بساطة التنكر لمبادئه وقيمه، ولا يستأمن على طموحات المواطنين، وأحلام الناس. وكل الذين غيّرتهم المناصب والمكاسب والمنافع، وما عاد ماضيهم يشفع لهم انزلاقات الحاضر، ولا يبرّر لهم اختزال حلم أجيال آمنت بوطن يرتقي بالمواطن والمؤسسات إلى مستوى الخلق والإبداع. فانطلاق الأمم لا يبنى على تفتيت الذاكرة ووأد الحقائق. وإقلاع الأوطان يتطلب عدم الركود في المياه الإقليمية المحاذية للفساد. وازدهار البلدان يستدعي الوفاء للقول والأفعال، وعدم التنكّر للشرفاء والأحرار..ولئن أردت أن تعرف معادن الرجال، فأبحث عن وفائهم لرفاق المحنة وأصدقاء النضال...