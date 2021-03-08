كيف وصل بينوكيو "التيار الديمقراطي" إلى وحش الشاشة

تمر استضافة السياسيين في القنوات التلفزية بمراحل عديدة أولها طبعا اختيار الضيف الذي يكون عادة حسب وزنه السياسي أو مدى تلائم حضوره مع الأحداث الجارية أو حسب قدرته على شد المتفرج، ولا يكون الوزن السياسي عادة مقياسا لنجاح حصة من عدمها، فمثلا يعتبر راشد الغنوشي ضيفا من الوزن الثقيل لكنه في المقابل الأسوء تلفزيا، فهو يلتزم بأقصى درجات المحافظة والديبلوماسية في تصريحاته ولا ينجح المنشط عادة في انتزاع شيء مثير منه لهذا تمر حلقته مملة فارغة من المنظور التلفزي الفرجوي، في المقابل كان الباجي قائد السبسي الشخصية الجامعة بين الثقل السياسي والثقل التلفزي لكن كان يجد نفسه أمام منشطين ناعمين مطيعين لا يجرؤون على استفزازه مثل لطفي العماري أو مريم بالقاضي وغيرهما.برنامج وحش الشاشة مثلا تصعب مهمته دائما في ايجاد ضيف كونه يعتمد ضيفا رئيسيا يجب أن يكون مهما وذا شأن وتأثير، لذلك يبحث عن سياسي أقل وزنا لكن أكثر جرأة و"سلاطة لسان"، فمثلا تحول الصافي سعيد إلى الفتى المدلل لهذا البرنامج فهو العصفور السياسي النادر الذي يبحث عنه كل المنشطين وهو الذي يقدم الوجبة التلفزية التي تسيل لعاب المشاهد التونسي : ايهام بامتلاك الحقيقة المطلقة وحديث عن مؤامرات ومخططات داخلية وخارجية مع صياح وهيجان وتهديد بالانسحاب اضافة إلى معركة لفظية مع المنشط وبقية الضيوف، وهو ما يشترك فيه مع الرئيس قيس سعيد من خلال هذا الخطاب الانشائي العاطفي الوهمي الذي يلقى صدى لدى المواطن العادي ويجد فيه نفسه.طبعا كي تضمن استمرارية حصتك لن تقتصر في اختيار ضيوفك على أصحاب الوزن الثقيل أو الأقل وزنا وستضطر للاتيان بأصحاب الاوزان الأخف من الذباب الى اوزان الريشة والذين تعج بهم الساحة السياسية الحالية، هنا سيعتمد اختيار ضيوفك على اكثرهم تفوها بالتصريحات النارية، لا يهم طبعا ان كانت صحيحة أو كاذبة، الأهم أن يتسمر المشاهد أمام القناة ويستمع باندهاش إلى التصريحات الخطيرة وفضح ملفات الفساد على قارعة البلاتوهات دون أي دليل.طبعا ستختار سياسيا من وزن الذبابة ممن يرغبون في "مدان" وجوههم في البلاتوهات خاصة في برنامج معروف وكضيف رئيسي، في المقابل سيجد الضيف نفسه أمام فرصة التنكيل بخصومه السياسيين، سيلعب دور البطل المحارب للفساد والساهر على أمن البلاد وسيحاول اقناع المتفرج بأنه مستهدف من قوى الشر وسسيستغل كل الوقت المتاح له للتصريح بمعلومات وارقام خطيرة وسرية لا يعرفها إلا هو وعندما يسأله المنشط هل أنت متأكد يجيب متفاخرا وبكل ثقة : طبعااااا !!في هذا الإطار تتنزل استضافة محمد عمار رئيس كتلة التيار الديمقراطي البرتقالي في برنامج وحش الشاشة، والذي وجد نفسه على كرسي بدا أكبر منه ومن وزنه السياسي، لذلك قدم أكثر ما يمكن من "أسرار خطيرة" ليبرر ظهوره التلفزي، أسرار لو كنا في بلد محترم كانت تحيله على التحقيق للتثبت من مصداقيتها، "أسرار" تشبه لتلك التي يطلقها احيانا الابن المتبنى والمدلل للرئيس في نفس القناة، والتي يتبين لاحقا أنها مجرد أكاذيب من صنع خيال صاحبها.استمتع "بينوكيو" التيار أمس بخروجه التلفزي، أراده خروجا فرجويا صاخبا كي لا يخيب أمل مضيفه ولا أمل المشاهد الذي يعشق حكايات المؤامرات والغرف المظلمة والاسرار الخطيرة والارقام بالملايين، أرادها ليلة مليئة بمقاطع فيديوهاته الخطيرة المزلزلة، هذا السياسي الذي يعتبر أحد المقربين إلى الرئيس قيس سعيد ضمن جوقة كاملة وحاشية من المطبلين الشعبويين والظواهر الصوتية وبائعي الأوهام والفاشلين سياسيا وأخلاقيا ممن يدعون صباحا مساء محاربتهم للفساد والمفسدين.طبعا محمد عمار وغيره ليسوا وطنيين أكثر منا هذا ان كانوا وطنيين أصلاً، هم يريدون ايهامنا بأنهم أناس أخيار طيبون يحاربون الفساد بينما هم مجرد متمرغين في الوحل السياسي الذي فاض علينا منذ سنوات وجعل بعض النكرات سياسيين سواء كحاكمين أومعارضين، محمد عمار هو نموذج صارخ للعفن السياسي والاخلاقي الذي نعيشه اليوم في اطار حرب يومية وقصف مستمر بالأكاذيب والصبيانيات والمعارك الجانبية، في بلد لا صوت يعلو فيه فوق صوت الجهلة والأغبياء.