   Jassar - صبرك يا قلب  

فرنسا.. مصرع البرلماني الملياردير أوليفييه داسو، إثر تحطم مروحيته

Antoine Rémi Sebastian Mittermeier, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 21:42 قراءة: 0 د, 33 ث
الأناضول - باريس/ علاء الدين ضوغرو -

النائب والملياردير أوليفييه داسو، لقي حتفه إثر تحطّم مروحيته في منطقة " كالفادوس" شمال غربي البلاد..


لقي النائب البرلماني الفرنسي والملياردير، أوليفييه داسو، حتفه إثر تحطّم مروحيته في منطقة " كالفادوس" شمال غربي البلاد.

وتحطمت مروحية داسو (69 عاماً)، بين مدينتي "دوفيل" و "هونفلير"، ما أدى إلى مصرعه مع قائد المروحية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول سبب تحطم المروحية.

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواطنه الملياردير، لافتا إلى تقديمه خدمات كبيرة لفرنسا.

ويعد "داسو" وريث عملاق صناعة الطائرات الفرنسي "داسو"، كما يتولى منذ عام 2002 منصبه كنائب في البرلمان عن منطقة "واز" شمالي فرنسا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221934



En continu

Toutes les news

الأحد 07 مارس 2021 | 23 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:47 18:21 15:47 12:37 06:42 05:16
15°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1219°-1318°-1217°-1017°-10
  • Avoirs en devises
    21920,4

  • (5 mars)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,29528 DT        1$ =2,74048 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mars)   1153,7 MDT