فرنسا.. مصرع البرلماني الملياردير أوليفييه داسو، إثر تحطم مروحيته

الأناضول -

النائب والملياردير أوليفييه داسو، لقي حتفه إثر تحطّم مروحيته في منطقة " كالفادوس" شمال غربي البلاد..



لقي النائب البرلماني الفرنسي والملياردير، أوليفييه داسو، حتفه إثر تحطّم مروحيته في منطقة " كالفادوس" شمال غربي البلاد.وتحطمت مروحية داسو (69 عاماً)، بين مدينتي "دوفيل" و "هونفلير"، ما أدى إلى مصرعه مع قائد المروحية.ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول سبب تحطم المروحية.وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواطنه الملياردير، لافتا إلى تقديمه خدمات كبيرة لفرنسا.ويعد "داسو" وريث عملاق صناعة الطائرات الفرنسي "داسو"، كما يتولى منذ عام 2002 منصبه كنائب في البرلمان عن منطقة "واز" شمالي فرنسا.