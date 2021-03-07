الخطوط التركية ومطار إسطنبول يحافظان على الصدارة العالمية

الأناضول -

وفق تقرير صدر الأحد عن المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)

حافظت الخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول على الصدارة على صعيد كثافة الرحلات الجوية على مستوى العالم.جاء ذلك حسب تقرير صدر الأحد عن المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، للفترة بين 1 فبراير/ شباط و6 مارس/ آذار 2021.وأظهرت بيانات المنظمة أن الخطوط الجوية التركية احتلت المرتبة الأولى في المعدل اليومي للرحلات الجوية بـ581 رحلة.كما حل مطار إسطنبول في المرتبة الأولى عالميًا بين المطارات الأكثر كثافة من حيث الرحلات بـ190 رحلة يوميًا.وكانت بيانات للمنظمة أظهرت تصدر الخطوط التركية قائمة الشركات الأكثر تنظيمًا للرحلات يوميًا بـ588 رحلة في الفترة بين 1 و7 فبراير 2021.كما جاء مطار إسطنبول جاء في المرتبة الأولى أيضًا في الفترة بين 22 و28 فبراير 2021 بـ501 رحلة يوميًا.