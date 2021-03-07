طهران تفرج عن بريطانية متهمة بالتجسس... بعد انقضاء عقوبة سجنها المقررة بـ 5 سنوات

الأناضول -

أفرجت السلطات الإيرانية، الأحد، عن "نازانين زاغاري" حاملة الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعد انقضاء فترة سجنها لـ5 سنوات بتهمة التجسس.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن حجت كرمان، محامي "زاغاري" قوله إنه تم الإفراج عن موكلته بعد أن قضت عقوبة السجن المفروضة عليها.وأضاف أن "زاغاري" خضعت للإقامة الجبرية خلال العام الأخير، ليتم فك الأصفاد الإلكترونية عنها مع نهاية فترة سجنها.وأشار إلى أن الدعوى القضائية التي تُحاكم بها "زاغاري" بتهمة "التحريض ضد إيران"، ستعقد جلستها في 14 مارس/ آذار المقبل.واعتقلت "زاغاري" في مطار طهران يوم 3 أبريل/نيسان 2016 بعد زيارة لعائلتها.وحكم على البريطانية من أصول إيرانية، بالسجن 5 سنوات في سبتمبر/أيلول 2016 بتهمة التآمر على النظام لمشاركتها في مظاهرة عام 2009 وهو ما تنفيه.