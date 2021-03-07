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ليفربول يسقط أمام فولهام بهدف دون رد

@LFC/twitter
Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 17:11 قراءة: 0 د, 28 ث
واصل ليفربول نتائجه الكارثية وسقط مجددًا على ميدانه "أنفيلد روود" بهدف من ضيفه فولهام، الأحد، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم فولهام شوطا أول مميز تمكن خلاله من تسجيل هدف الانتصار الوحيد بأقدام الغابوني ماريو ليمينا، الذي افتك كرة من مدافع ليفربول ثم سدد في الجهة البعيدة عن الحارس أليسون بيكير.


وبهذا تجرع ليفربول مرارة الهزيمة السادسة على ميدانه هذا الموسم، ليبقى رصيد حامل اللقب متوقفًا عند 43 نقطة يحتل بها المركز السابع.

وبالمقابل، حصد فولهام فوزا ثمينا أنعش آماله في الابتعاد عن مناطق الخطر بوصوله للنقطة 26 في المركز الثامن عشر.



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