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ليستر سيتي يستعيد توازنه بفوز على برايتون

@lcfc/twitter
Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 06:33 قراءة: 0 د, 32 ث
استعاد ليستر سيتي توازنه بتغلبه على مضيفه برايتون بهدفين لواحد، السبت، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برايتون أولا بهدف جاء عند الدقيقة 10 عبر لاعب الوسط آدم لالانا، الذي استثمر تمريرة حاسمة من زميله نيل ماوياي وواجه الحارس ثم وضع الكرة داخل الشباك.


وانتظر ليستر إلى غاية الدقيقة 62 حتى تمكن من تعديل الكفة بهدف أحرزه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، قبل أن يخطف الغاني دانيال أمارتي هدف الفوز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الرسمي.

وبهذا حقق ليستر سيتي فوزه الأول بعد تعادل وهزيمة في الجولتين السابقتين، رافعًا رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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