مسيرة بالآلاف تركت المكان نظيفا وحَضبة نَصبة خرّبت وأفسدت وتَعدّت

الأناضول -

بالامس كانت مسيرة شعبية للنهضة حشدت الآلاف من كل انحاء الوطن ، لم تخلّف وراءها حادثا ولا شكوى ولا تركت عود ثقاب وراءها ، مسيرة كانت بمرجعية الهوية والدين وبحُبّ هذا الوطن العزيز ...اليوّم تجمّع يساري بحجم حضبة على كميونة خضرة لا يتعدى العشرات ولا يملأ حافلة ، تجمع أفضى إلى تهريج وتخريب لحديقة مازالت في افتتاحها وخصوصا تعدّت على نصب قامة علمية اجتماعية تعتبر من جذورة ومفاخر الوطن نصب عالم الإجتماع ( ابن خلدون ) الذي مازالت نظرياته الاجتماعية تملأ جامعات العالم ، نصب منذ عدة عقود ضلّ شامخا ممثلا لهوية هذا الشعب وعاكسا حبّه للعلم والعلماء ، هذا النّصب التاريخي انهالت عليه ايدي المخربين لتفسد معالمه وتشوّه صورته بقاذوراتهم وشذوذاتهم ...هل يعي الشعب الكريم وهل يقطع مع بروباجندا الاعلام المفسد والمختطف للرأي الجمعي ، هل يفهم انّه فرق كبير بين يعشق الوطن بكل ما فيه بمرجعية خاضنته وبين من يتصرف ازاء الوطن بلا تحفظ ولا خوف عليه ، الكل يحب الوطن ، لكن هناك من يحبه تظاهرا وحلبا وهناك من يحبه عشقا ...