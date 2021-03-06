   Georges - الهوى سلطان  

مسيرة بالآلاف تركت المكان نظيفا وحَضبة نَصبة خرّبت وأفسدت وتَعدّت

Photo Yassine Gaidi/AA
Publié le Samedi 06 Mars 2021 - 19:19 قراءة: 0 د, 51 ث
الأناضول - بقلم / منجي باكير

بالامس كانت مسيرة شعبية للنهضة حشدت الآلاف من كل انحاء الوطن ، لم تخلّف وراءها حادثا ولا شكوى ولا تركت عود ثقاب وراءها ، مسيرة كانت بمرجعية الهوية والدين وبحُبّ هذا الوطن العزيز ...


اليوّم تجمّع يساري بحجم حضبة على كميونة خضرة لا يتعدى العشرات ولا يملأ حافلة ، تجمع أفضى إلى تهريج وتخريب لحديقة مازالت في افتتاحها وخصوصا تعدّت على نصب قامة علمية اجتماعية تعتبر من جذورة ومفاخر الوطن نصب عالم الإجتماع ( ابن خلدون ) الذي مازالت نظرياته الاجتماعية تملأ جامعات العالم ، نصب منذ عدة عقود ضلّ شامخا ممثلا لهوية هذا الشعب وعاكسا حبّه للعلم والعلماء ، هذا النّصب التاريخي انهالت عليه ايدي المخربين لتفسد معالمه وتشوّه صورته بقاذوراتهم وشذوذاتهم ...

هل يعي الشعب الكريم وهل يقطع مع بروباجندا الاعلام المفسد والمختطف للرأي الجمعي ، هل يفهم انّه فرق كبير بين يعشق الوطن بكل ما فيه بمرجعية خاضنته وبين من يتصرف ازاء الوطن بلا تحفظ ولا خوف عليه ، الكل يحب الوطن ، لكن هناك من يحبه تظاهرا وحلبا وهناك من يحبه عشقا ...

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