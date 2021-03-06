السويد.. مظاهرة تندد بتدابير الحكومة ضد كورونا بالعاصمة ستوكهولم

الأناضول -

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرات رافضة للتدابير التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.وتجمع مئات الأشخاص في منطقة "ميدبارغاريبلاتسن"، مرددين هتافات تطالب الحكومة برفع كافة القيود الصحية المفروضة على المواطنين في البلاد، بحسب مراسل الأناضول.وحمل المحتجون لافتات تنتقد وقف بيع الخمور في المطاعم بعد الساعة 20:00 والإغلاق القسري للمطاعم بحلول الساعة 20.30.وأشار المتظاهرون الذين ينتمون لمجموعة تطلق على نفسها اسم "الألفية"، إلى أن الحكومة عرضت حياة الشعب للخطر، لأنها سمحت بإجراء تجارب على البشر بواسطة لقاحات غير موثوقة.والقت السلطات القبض على 15 شخصاً من المتظاهرين، عقب حدوث مشاحنات مع الشرطة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.وبلغ عدد إصابات كورونا في السويد 684,961 منها 13 ألف وفاة، وفق موقع ورلد ميتر.