منظمة الصحة العالمية تدعو لتعليق حقوق براءات اختراع آليات مكافحة جائحة فيروس كورونا

فرانس 24 -

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الجمعة إن الوقت قد حان لتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التي تحتاجها الدول الفقيرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي انعقد قبل اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل عن هذا الأمر "واحدة من أولوياتنا الرئيسية الآن هي زيادة طموح كوفاكس على مساعدة جميع الدول على القضاء على جائحة كوفيد-19. وهذا يعني العمل على نحو ملح لزيادة الإنتاج" في إشارة إلى المنصة العالمية لتقاسم اللقاحات التي قال إنها ستكون قد أرسلت منتجات إلى 51 دولة بحلول الأسبوع المقبل.ويشار إلى أن المنظمة العالمية عبرت الجمعة عن قلقها من انتشار الوباء في البرازيل وحذرت من تخفيف القيود. وسجلت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل رقما قياسيا هذا الأسبوع ويوشك نظام مستشفياتها على الانهيار. ويعود السبب في هذا جزئيا إلى سلالة متحورة أكثر عدوى رصدت لأول مرة هناك.وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن أعداد المصابين بكوفيد-19 ارتفعت بعد هبوط على مدى ستة أسابيع على الرغم من تسليم ملايين الجرعات من اللقاحات في الأسابيع الأخيرة.فرانس24/ رويترز