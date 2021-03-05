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مصابون جراء "حادث أمني خطير" في ويلز البريطانية

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 20:22 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - لندن / سهام الخولي - أعلنت الشرطة في ويلز البريطانية، الجمعة، إصابة عدد من الأشخاص إثر حادث أمني صنفته "خطيرا".

وقالت الشرطة في بيان على تويتر، إنها تتعامل مع "حادث أمني خطير في منطقة تريورشي، نتج عنه عدة مصابين".


وطالبت الشرطة شهود العيان بالإدلاء بشهاداتهم، فيما فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة التي تعرضت للحادث.

وأضافت أن الحادث وقع منتصف ظهر الجمعة، داخل أحد المطاعم الصينية.

وأكدت الشرطة السيطرة على الحادث وعودة الحياة لطبيعتها، لكنها لم تكشف حتى الساعة (19:00 ت.غ) عن مزيد من التفاصيل حول الحادث، أو طبيعته، كما لم تعلن حجم الإصابات.



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