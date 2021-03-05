البيان في لقاح خلفان

زعموا أن طحنون وهو مسمّى لأخ حنون، أبى الا أن يلقّح للعرب ففيهم الأهل والرعية وأصحاب اللهو والطرب. ألا وقد تكدست الأموال فلا ضير ان ابتاع لقاحا لوباء عضال. ولعل المال وفير مهما اشتد الترف والاسراف والتبذير فهو لا ينقص بل يزيد فلا خوف اذن ان جاد للشعب الذي يريد.قال طحنون، هم يعتدّون أحد عشر مليون، كم نمنحهم اذن من مصل مسنون؟ قال خلفان "الحكيم" وجوابه يجمع بين الازدراء وكتم الضيم. لا تطرحنّ أوّل الأمر الاخوان فانّ الله قد أجرى كوفيد لإيقاف ثورات الهذيان. ثم لتطرح من كان لنا من العملاء فنحن نحسن لهم الأجر وهم على حالة من الفخفخة والرخاء. ولنا ان نغفل أيضا على من كان لفرنسا عينا وسندا فهي نخبة متملقة ومعلومة عدة وعددا. ألا وقد نعتونا ببول البعير و هم طامعون في مالنا الذي حازته عبير.قال طحنون الأخ الحنون، ويحك يا مجنون لقد أذهبت الصفقة ولم نحدد من نلقح بكل دقة، أو لعل الأمر سينحصر في مجرّد ورقة. تنادى خلفان الولهان وقال في حالة غثيان، ذلك ما كنّا نبغي يا امير فخمسمائة تلقيح وقيل ألف جرعة تكفينا لنستريح. نعمد لبعض أعواننا فينتهك اللقاح الحدود ثم نكشف ذاك الأمر فيكون الجدل والمناكفة والردود. وبين هذا وذاك نزيد الطين بلة فيزداد الألم وتكبر العلة.قال طحنون، تبا لك أيها الناصح ماكنت أضنك غزير علم كابن القارح، لعلك تريد أن تأخذ القوم زقفونة فيكون فيهم الوهن والرعونة، لعل ابليسا قد قدّم لك الولاء فقد فقته مكرا ووسوسة ودهاء. قال سيدي أنا خادمكم المطيع ولي دين عندهم أردت نسيانه ولا أراني أستطيع. اشترينا بعض نخبهم منعنا نساءهم مسكنا اعلامهم ولكن هيهات فدستورهم مريع و هو لثورتهم حصن منيع