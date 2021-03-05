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حديث الجمعة / المسجد ودَورُه في الحياة العامة

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 10:15 قراءة: 0 د, 51 ث
بقلم / منجي باكير

المسجد كان ولا يزال رغم فترات الضّعف والهوان في الأمّة الإسلامية قلبها النّابض والنّواة الرئيسيّة في تشكيل النّسيج الإجتماعي وتسيير المناهج التربويّة والتعليميّة والثقافيّة والإقتصاديّة والسّياسيّة، ونشر مبادىء التعاون والتكافل ومجابهة الأخطار والآفات التي تحدق بالمجتمع على إختلاف مشاربه وأعراقه ودياناته ومعتقداته .


كان المسجد كذلك ولا زال على رسالته في كثير من البلدان العربية و الإسلامية ... المسجد ما هو إلاّ مؤسّسة مفتوحة و منفتحة على محيطها ، تضطلع بمهامّ لصيقة بها وهي من تمام رسالتها وهي مهامّ اجتماعيّة، خدميّة، فكريّة وتربويّة شأنها كشأن أيّ مؤسّسة أخرى من مؤسّسات المجتمع المدني، وهي قائمة ما بقي الإسلام على هذه الأرض الطيّبة...

أمّا ما يمكن أن يداخل بعضها من الإخلالات فهو كما يحصل في أيّ جمعيّة أخرى او أي مؤسسة خدمية أخرى ، فيمكن رفع هذا التداخل والإلتباس بتشخيصات معزولة ومعالجات فرديّة يقوم بها (أهل الإختصاص) كشأن أيّ ميدان آخر لا يقبل الخوض فيه إلاّ من أهل إختصاصه ونخب شاغليه والقائمين عليه، بعيدا عن ايقونات وبلاتوات الإعلام الإستئصالي و دروشاته وبعيدا عن افكار الإقصائين ....

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221761

RESA67  (France)  |Vendredi 05 Mars 2021 à 10h 26m |           
Pas forcément! Tout le monde ne va pas à la mosquée et beaucoup de Tunisiens préfèrent prier chez eux.



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