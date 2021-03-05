ليبيا..الإعلان عن ضبط اثنين من أخطر عناصر "داعش"

الأناضول -

بحسب تصريحات للأناضول أدلى محمد المحجوب، رئيس وحدة الإعلام بقوة العمليات المشتركة بمكافحة الإرهاب

أعلنت قوة العمليات المشتركة بمكافحة الإرهاب الليبي، الخميس، القبض على عنصرين من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في ضواحي العاصمة طرابلس.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس وحدة الإعلام بقوة العمليات المشتركة بمكافحة الإرهاب، محمد المحجوب لمراسل الأناضول.وقال المحجوب إن القوة "قبضت على 2 من أخطر عناصر تنظيم داعش، في ضواحي مدينة طرابلس"وأوضح أن "أحد المقبوض عليهما كانا في الجنوب الليبي، وتابعان لأمير التنظيم هناك، أبز معاذ العراقي".وأضاف "أن العنصرين كانا يحاولان الاختفاء، غير أن القوة تمكنت من رصدهما ومتابعتهما حتى القبص عليهما".وأكد أن "عملية الرصد استمرت لأيام، فيما تم القبض في عملية محكمة وسريعة"ولم يكشف المحجوب عن زمن دخول الإرهابيين الاثنين إلى طرابلس، ولا عن جنسياتهما، كونها معلومات سرية، وفق قوله.وتابع موضحًا أن "القوة على تواصل مباشر ومستمر مع قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وأن التحقيقات ما تزال جارية مع العنصرين الإرهابيين".وجرت عملية القبص على العنصرين، الأربعاء، بعد أيام من الرصد والتحري، وفق المصدر ذاته.