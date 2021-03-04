تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا تحطم المروحية العسكرية إلى 11 شهيدا

الأناضول -

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا تحطم المروحية العسكرية في ولاية "بيتليس" جنوب شرقي البلاد إلى 11 شهيدا.وأوضحت الوزارة في بيان، أن أحد العسكريين المصابين جراء الحادث استشهد في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 11.وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية أثناء تحليقها من ولاية "بينغول" إلى ولاية "بيتليس" جنوب شرقي البلاد.وذكرت الوزارة في بيان أن الاتصال انقطع بالمروحية عند الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) أثناء توجهها إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس).وعقب الحادث توجه وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، إلى بيتليس، لتفقد أحوال المصابين، والاطلاع على سبب سقوط المروحية.