دعوة لإبعاد تركيا وحماس عن الحرم القدسي واستبدالهم بالإمارات والسعوديّة

أدلى المؤرّخ اليهودي دانيال بايبس صاحب مشروع "الانتصار الإسرائيلي" بتصريحات مهمّة ترجمها موقع عربي 21، تمكّن من تفكيك المعارك الصامتة التي تدور حول الحرم القدسي. تصريحات يمكن اختصارها في بعض النقاط.*هناك خمس مجموعات إسلاميّة منخرطة في هذا الصراع المعقّد: السلطة الفلسطينيّة والأردن والسعوديّة وتركيا والمغرب.*تفتقر السلطة الفلسطينيّة للموارد الاقتصادية والعسكريّة، لكنّها تدير رافعتين قويّتين، وهما إدارة أوقاف الحرم، والدعم الدولي الواسع لمطالبتها بالسيطرة على شرق القدس، وهي تحافظ على أدوات الضغط بترهيب إسرائيل من غضب المسلمين.*للأردن تأثير ضئيل على الأرض، ولها بعض الحقوق في القدس وفق معاهدة التطبيع لعام 1994. وتلك المزايا تمكّن الأردن من الشرعيّة التي تحتاجها في مواجهة العناصر الإسلاميّة المتطرّفة فيها وفق ما ورد على لسان بايبس.*السعوديّة بدورها منخرطة في السيطرة على الحرم القدسي، وتسعى تباعا للحصول على بعض القوّة لتحسين مكانتها الدوليّة. ولديها رغبة في إضافة مكان مقدّس ثالث لوصايتها بجانب مكّة والمدينة.ويقدم بايبس نصيحة إلى الاحتلال بقوله "يمكن للإسرائيليّين نقل هذه السلطة من القدس إلى الرياض، وتسيير إتفاقية سلام في نفس الوقت معها، وبالتالي تقليص السيطرة الفلسطينيّة".*وسبق لبايبس وقال أنّ أردوغان يقدّم نفسه كناطق باسم العالم الإسلامي.. وأضاف في تصريحه الأخير، تركيا كما هو معروف لها لمسة تاريخيّة على القدس والمسجد الأقصى، حيث حكمت الإمبراطوريّة العثمانيّة القدس لمدّة 400 عام، وأضاف بايبس أنّه وفي أكتوبر 2020 أعلن أردوغان أنّ "هذه المدينة التي اضطررنا لتركها خلال الحرب العالميّة الأولى هي مدينتنا". وقال بايبس أنّ أنقرة ضخّت 10 ملايين دولار في القدس وتحدّت السيادة الإسرائيليّة حين طالبت بحقّها في الحرم القدسي وحين نسّقت مع حماس.. وأضاف: "ولأنّ تركيا حليف لحركة حماس، فإنّ الأتراك لا يتعاونون مع الدولة اليهوديّة، التي بدورها تريد تقييد تركيا".*ويأتي نفوذ المغرب انطلاقا من رئاسته للجنة القدس التابعة لمنظّمة المؤتمر الإسلامي منذ 1975، ذلك ما يعطيه حقّ التأثير على الحرم القدسي.*ثمّ انتهى المؤرّخ اليهودي دانيال بايبس إلى خلاصته التي يجب الانتباه إليها بعناية، يقول بايبس : " مقابل هذه المجموعات الخمس تقف إسرائيل، فهي ترتبط بعلاقات عدائيّة مع السلطة الفلسطينيّة وتركيا وحركة حماس، وفي المقابل فإنّها على استعداد للعمل مع الأردن والسعوديّة والمغرب، لكن حتى الآن، لم يتوفّر لدى القادة الإسرائيلييّن ذلك التوجّه للاستفادة من هذا التنافس بين أولئك اللاعبين، رغم أنّ هناك فرصة كبيرة لتشجيع حكّام الإمارات على الانضمام لتلك الدول الثلاث لتقويض شرعيّة السلطة الفلسطينيّة وأنقرة وحركة حماس".