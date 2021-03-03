المسار الديمقراطي بين استحقاقات النجاح وسياسة الانغلاق

تمر تونس اليوم بهذه الأزمة الساسية الخانقة، وقد اختتمت عشرية كاملة بعد ثورة العدالة والكرامة. ثورة أطاحت برأس منظومة الفساد والاستبداد، فاستبشر بها كل حر، وانزعج منها كل مستبد منخرط في خطط منظومة الاقصاء والتنكيل بالمخالف أو مصطف متمعش.نعم استرجع الشعب التونسي، بكل أطيافه، حريته، إلى درجة الفوضى والانفلات. حتّى أنّ عتاة الثّورة المضادّة أنفسهم استفادوا من الديمقراطية والحرية. كما استفادوا من سياسة التسامح، التي اعتُمدت، بعد الثورة، حرصا على الوحدة الوطنية، وتجنبا لمنزلقات الانتقام والفرقة، وبناء للسلم الاجتماعي. فتسللوا إلى هياكل الدولة والبرلمان، إستكمالا منهم ممنهج لخطة تجفيف ينابيع الاسلام، وإعادة البلاد الى الانغلاق السياسي، والتضييق على حرية التنظم وحرية العمل المجتمعي.أما النّخب والأحزاب، المعول عليها لتحقيق أهداف الثورة ، إدراكا لمتطلبات المرحلة ،و تحملا للمسؤولية، وتأمينا للمسار الديمقراطي، فقد سقطت هي الأخرى بضيق أفقها، في فخّ تصفية الحسابات الحزبية، والإصطفاف الأيديولوجي، حتى ضيعت البوصة.فالكل يتربص بالكل، عرقلة وتوريطا وتشويها واقصاء وترذيلا. والمتأمل في المشهد السياسي اليوم، يلحظ، استدعاء منظومة الاقصاء، بمختلف آلياتها، ومن مختلف المواقع، استعمالا لكلّ فضاءات التأثير في الرأي العام، وتشبّعا بثقافة الحزب الواحد. وذلك غاية الفعل السياسي بالنسبة لأغلبهم، والكل يرفع شعار الحرية ، والكرامة والتنمية، والمصلحة العامة، ومحاربة الفساد. والكلّ يتطهّر من الفساد والإرهاب والإصطفاف ومن الإقصاء، ومن كل ما ينعت به نظرائه، ومنافسيه ومخالفيه.والمسار الديمقراطي يترنّح على براكين متحرّكة، تحفّه المطبات من الداخل والخارج.والشّعب يئنّ، خابت انتظاراته في التنمية والتشغيل، كما خاب أمله في السياسين.عشريّة من الحكم، والخارطة السيّاسية ممّزقة، والنّخب مشتّتة، والتّحالفات هشّة، هدفها الاساسي الارباك من كل مواقعها. ولم تلتق مصالحها على خيرالبلاد، كما التقت على الإطاحة بالحكومات، والقرصنة على خيارات الشعب، والانقلاب على نتائج الانتخابات ،خاصة إذا صَعّدت منافسيهم من النهضة.ولا تمثل الديمقراطية بالنسبة للكثير منهم، غير فرصة للصعود إلى الحكم، للتّمترس بالمواقع السيّاسية، وبهياكل الدولة، لتصفية الحسابات مع المنافسين، والمخالفين، واستصحاب المعارك الأيديولوجية السابقة، لفرض نمط الحكم الحلم، والتّمكين للنمط المجتمعي الذي يريدون، وإن تعارض مع القوانين والدّساتير والأعراف.ومشهد الانغلاق السياسي هذا، الذي تمرّ به البلاد اليوم، ليس إلا نتيجة للسطحية، وضيق الأفق واستعجال المصالح الضيقية، والحزبية على حساب المصلحة العامة. وهذا ما دأبت عليه النّخبة "الديمقراطية" خاصة، في كل استحقاق وطني، قبل الثورة وبعدها.والمرّة الوحيدة، التي توحّدت فيها، كانت قبيل الثّورة، وبعد ارتداد شوكة منظومة الاستبداد النوفمبرية عليهم، تمثلت في تحرك 18 أكتوبر 2005. وقد شهد كثيرا من التصدّاعات بسبب سياسة التغوّل واستعجال المكاسب الأيديولوجية وتشرّبهم لثقافة الإقصاء.نعم قد تبدو الثورة في ظاهرها لحظة تاريخية حاسمة، قادها الشعب ضد النّظام الفاسد المستبد فأطاحت به وغيّرت المشهد السياسي.وهي لحظة تتويج لمرحلة من النّضال والتّضحية والاصرار قاسية، تمايزت فيها، قوى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،عن أعداء الحرية، صنّاع الاستبداد والمروّجين له، والفاسدين، والمتخاذلين، من مختلف مواقعهم.وما كانت لتقوم الثورة لو لا أن التحق جلّ الطيف ا لسياسي، نخبا وأحزابا ومنظمات، حتى تلك الّتي سارت في ركب النّظام الاستبدادي، تنظيرا وتخطيطا، وانخراطا في خطة تجفيف ينابيع الاسلام، سعيا منها إما لتصفية خصم سايسي، أو تمعّشا من المواقع في الحكم، أوخنوعا وخوفا وتملقا.و ما كانت لتثمر، لو لا أن تفاقم الفساد، والحيف الإجتماعي، وتكميم الأفواه، حتى طال كلّ فئات المجتمع، من مختلف القطاعات، محامين وأطباء ومهندسين وغيرهم من الأحرار. فساهم تشكلّهم في صناعة لحظة وعي، ترفّع فيها الجميع أحزابا وشخصيات، عن الحسابات الضيقة والأحقاد الأيديولوجية، وارتفع فيها سهم المشترك.فكان لابد للطيف السّياسي، أن يتوحّد على الحد الأدنى المشترك، لكسر طوق الإستبداد والإنغلاق السياسي. فصنع حراكا حقوقيا سياسيا في الداخل على هناته وضعفه، تلقّفه الأحرار من المهجّرين في الخارج .وكادت حركة الوعي تلك أن توأد في مهدها، لو لا أنّ تفاقم الوضع الإجتماعي زاد البلاد تأزّما، ودفع إلى الإلتحام بين مطالب النخبة، واحتياجات عموم الشعب للتنمية والتشغيل، في لحظة تاريخية فارقة قضت على رأس منظومة الاستبداد.وهي في باطنها نقطة التقاء فارقة تحققت فيها كلّ شروط الإستعصاء بين مسارين متتاليين في لحظة وعي بالواقع عالية، ورفض للظلم والإستبداد عارمة.وهي في عمقها لحظة انطلاق لمرحلة بناء للبلاد على جميع المستويات، لا تقلّ عن سابقتها، دقّة ووعورة.وتتطلّب وحدة بين الفرقاء، ووعيا باستحقاقات المرحلة ،وتحملا للمسؤولية ،وإصرارا على مواصلة المشوار وتضحية. كما تتطلب تمايزا عن قوى الشدّ إلى الخلف أعداء الثورة، وانحيازا للمصلحة العامة .لا يمكن للثّورة أن تكتمل وتحقّق أهدافها، حريّة وتقدّما واستقرارا، إلاّ إذا صحبتها ثورة على مستوى المجالات والقطاعات الضالعة في تكريس الظلم والاستبدالا يمكن للثورة أن تحقق أهدافها إلا باستجماع شروط النهوض:- أولها وعي النخب السياسية التي ساهمت في الثورة ولو من مواقع مـتأخرة، أو التي اقتنعت بعد ذلك والتحقت بركبها، إلاّ بالقضاء على مسالك الظلم ومستنقعات الإستبداد وبؤر الفساد ومطباته.- ثانيها مؤازرة المجتمع المدني، بكل فضاءاته، سياسيا وتشريعيا وقانونيا.وتمكين المواطنين بمختلف اهتماماتهم و قدراتهم، من الانخراط في بناء تونس وإسناد الدولة والمشاركة في الشأن العام من مواقع مجتمعية.- ثالثها الضرب على ايادي كلّ من يريد العودة إلى تنزيل خطط تجفيف ينابيع الاسلام، واحتكار العمل المجتمعي، والتضييق على حرية التنظم، واستصحاب سياسة عزل المواطن عن المشاركة المجتمعية عبر المنظمات والجمعيات.- رابعها تأمين مختلف فضاءات المجتمع المدني، تشريعيا وقانونيا سياسيا، من الهرسلة والتضييق، ومن سياسة التخويف من المال الفاسد والإرهاب، التي انتجها الاقصائيون، صناع الانغلاق أحزابا و شخصيات .- خامسها تكاتف جهود النخب السياسية، بمختلف مشاربها، في لحظة تاريخية فارقة، وتخلصها ممّا علق بها من ادواربائسة، أضرت بالحرية وبالقيم، وباستقرارالبلاد, وإثبات كفاءتها العالية في إدارة المرحلة، واستيعاب استحقاقاتها، وجلب كلّ الفرقاء الى المصلحة الوطنية العامة.- آخرها الاقتناع بأن الثّورة مسار متواصل من الاصلاح والبناء والتأسيس لغد أفضل يستوجب،رؤية واضحة ثاقبة وانخراط مسؤول وواعي، في دورة البناء لتونس ،وأن أي انشغال عنه بماهو دونه مهما كانت إلحاحيته سيقذف بالبلاد إلى المجهول.