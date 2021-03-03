الولايات المتحدة.. مصرع 15 إثر حادث مروري في كاليفورنيا

الأناضول -

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الثلاثاء، مصرع 15 شخصا إثر حادث مروري، في ولاية كاليفورنيا جنوبي البلاد.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن سيارة دفع رباعي اصطدمت بشاحنة في مدينة كاليف، بكاليفورنيا قرب الحدود مع المكسيك.ونقلت الصحيفة عن جودي كروز، مديرة قسم الطوارئ في المركز الطبي الإقليمي، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن 14 شخصا لقوا حتفهم على الفور إثر الحادث، فيما نقل 7 آخرون إلى مستشفى بمدينة كاليف، توفي أحدهم لاحقا.وأضافت كروز "نعتقد أنه كان هناك 27 راكبًا في هذه السيارة عندما اصطدمت بشاحنة مليئة بالحصى".بدوره، وصف أدولف إدوارد، الرئيس التنفيذي للمركز الطبي، الواقعة بأنها "حادث كبير".من جهته، قال جيك سانشيز، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، إن سائق الشاحنة أصيب بجروح طفيفة جراء الحادث.