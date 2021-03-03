مسيرة "حركة النهضة التونسية" الدوافع والأبعاد

المسيرة كيف رآها البعض؟

لماذا هذه المسيرة؟

المسيرة أريد لها تضميد شقوق البيت النهضاوي

الإعلام الرسمي سقوط حر

البعد الخارجي للمسيرة

فكرة إنجاز مظاهرة "الثبات والدفاع عن المؤسسات"، بإمضاء "حركة النهضة التونسية" انطلقت كبادرة طرحها فصيل "ائتلاف الكرامة" كما يقول أصحابها، أنهم أول من طرح هذا المقترح، وهذا التحرّك غير أنها التقطت من طرف حركة النهضة لتنزيلها على الأرض، دون شركائها في الحكم. وبذلك تنفرد النهضة بالاستئثار بهذا الحدث، متخفّفة من الإحراج في تشريك "ائتلاف الكرامة" المنعوت بالصلابة، وتحاشي "قلب تونس" المحسوب على العهد القديم. والاستفراد بالشارع والاستثمار فيه، من أجل جسّ النبض، ومعرفة الوزن والحجم والحضور. واستعادة القواعد بعد أن أرهقها في الأشهر الأخيرة واقع الجدل والاختلاف في الرؤى والمناهج، والتشابك الإعلامي بين بعض قادتها، لمحاولة تجديد العهد ورأب الصدع، وتفعيل دور المكتب التنفيذي الجديد الذي سبقته فترة من الانتقادات والمشاحنات والخصومات والانقسامات..بإعلان حركة النهضة عن قيامها بمسيرة ومظاهرة حتى تعالت عدة أصوات منتقدة هذا المنحى. حيث اعتبر البعض أنه من الخطأ الفادح أن يتظاهر فصيل سياسي مشارك في الحكم ضد حكومة هو طرف فيها. فالأولى بالنهضة أن تعتني بالبحث على حلول للوضع الاجتماعي المتهالك، وتولي اهتماما بالاقتصاد الذي يقترب من الانهيار. وآخرون يرون أن طريقة التحشيد تذكرنا بالعهود البالية، حيث كانت الشعب الدستورية بالتعاون مع العمد تسخّر الشاحنات والسيارات والحافلات لجلب المواطنين. وتغلق المدارس والمعاهد، لترصيف الشوارع بالمواطنين واستحضار الطبل والمزمار للتصفيق والهتاف بحياة الزعيم، مع اختلاف السياق حيث لا تستقيم المقارنة بين نظام شمولي وبين مسار ديمقراطي..الملاحظ أن هذه المسيرة وقع الإعداد لها بطريقة مكثفة لإنجاحها. حيث أعيد تفعيل دور المكاتب الجهوية وإعطائها الإمكانيات كي تتحرّر من المركزية الحزبية، وتمكينها من حرية المبادرة قصد الخروج من حالة العطالة الحزبية، بعد أن كانت هذه المكاتب في الأسابيع الماضية في حالة ركود وتجميد وانتظارية، نتيجة حالة الانقسام والمشاحنات والتململ بين قادتها حول طرق التسيير. فكانت هذه المسيرة فرصة ورهانا داخليا للململة التشتت، وتجديد البيعة واستعادة المعنويات.تحرك الأسطول التنظيمي للحركة بكل ثقله، منخرطا في التعبئة والحشد، والتحضير والدعم اللوجيستي لإنجاح هذه المسيرة، ما جعلها تتجاوز بكثير الحملة الرئاسية لترشيح "عبد الفتاح مورو" من حيث الإعداد البشري والمادي، والتنظيم والمشاركة، ذلك لأن هذا الحدث هو رهان مفصلي بالنسبة للحركة للداخل أولا، ثم للاستعراض الخارجي. وليكون اختبارا من أجل رصّ الصفّ، وإعادة تجميع القواعد بعد أن أرهقتها معارك انقسام قادتها في الداخل، لتطفو على السطح العلني. ليكون الرهان الحقيقي للمسيرة هو استعادة القواعد، وتمتين الصف الداخلي، وتجديد البيعة السياسية من أجل التجهّز للمواعيد الانتخابية القادمة. وبعث دم جديد من أجل ردم الغليان الداخلي.جسم النهضة وغيره من المناصرين للثورة، وصورة الإحساس الشعبي بالأنفة والعزة بمساهمته المحورية في كنس الاستبداد، أضحوا فريسة للإعلام الرسمي المتحامل، الذي لم يكن موضوعيا ولا محايدا منذ انطلاق الثورة. وهذا الإعلام الموغل في التشنيع حقا وباطلا لم ينتبه أن غالبية الشعب لا يثق فيه، ويعتبره غير نزيه في النقل والتحليل، كما مثل واقعة مجلس النواب حين نصبت مائدة إعلامية لمحاكمة "ائتلاف الكرامة" غيابيا، دون استدعاء من يمثلهم وهم موجودين على عين المكان، ومئات المواقف تجاه كل المنحازين للثورة والثوار من مختلف الرؤى. ممّا يعزز عدم حياد هذا الإعلام الرسمي، الذي يساهم من حيث لا يدري في توضيع موقعه، وبدل أن يكون مرافقا للانتقال الديمقراطي، ومعززا للثورة صار خصما وعبئا على كل نفس ثوري، ولا يختلف موقفه عن موقف الصحفي "بن بريك الذي قالها في العلن وعلى المباشر "النهضة لو تجعل تونس جنة منحبهاش، ولو قلبوا البلاد سويسرا ما نرضاش عليها"، ومثل هذا القول يكسبها وغيرها من المناصرين للثورة تعاطفا وشعبية، مما يزيد في سقوط هذا الإعلام بغياب المصداقية والموضوعية والحياد.احتضن الشارع مسيرة حركة النهضة، التي حرص منظموها على الاعتناء بحسن التسيير والتنظيم والحماية. فبان تجمعا منضبطا رغم الجموع الغفيرة وواقع الكورونا. والخطاب أخذ منحى توافقيا وتصالحيا، أريد منه طمأنة الخارج بأن النهضة جزء غير منفصل عن النسيج السياسي الداخلي، محاولة الظهور بمظهر من لا يحتكر السلطة، والمنفتح على العائلات السياسية التي تختلف معها فكريا وإيديولوجيا..ولعل الهتاف "بالروح بالدم نفديك يا غنوشي"، سواء كان منفردا أو مقصودا، اعتدى على هذه المسيرة، خصوصا إن من وجّه له هذا الشعار لم يلتقط اللحظة في حينها، كي يتصدّى لمثل هذا الحنين للبائد، وتحصين العقول لتلافي الرجوع للوراء. لتكون هذه المسيرة محاولة إنقاذ للبيت النهضاوي الداخلي، وتهدئة الحس المسموع، وترحيل الاختلافات قد يكون الزمن السياسي كفيلا بطمسها أو إيقاظها...