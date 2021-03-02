وزارة الدفاع القطرية: توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع تركيا

الأناضول -

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع تركيا في ختام الاجتماع الثالث للجنة العليا العسكرية المشتركة، الذي استمر 3 أيام.وقالت الوزارة، في بيان، إن اليوم الختامي للاجتماع، "شهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائية، بحضور عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية والتركية".ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول مضمون هذه الاتفاقيات.وأشارت إلى أن الاجتماع الختامي سبقته اجتماعات تحضيرية ليومين، ترأسها من الجانب القطري عبد العزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، ومن الجانب التركي هاكان تشانلي رئيس قسم العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع.وأضافت أنه جرى خلال الاجتماعات "مناقشة خطط التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".فيما سبق الاجتماع الختامي آخر ثنائي بين رئيس الأركان القطري غانم بن شاهين الغانم، ونظيره التركي يشار غولر، جرى خلاله "استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها"، وفق البيان القطري.وذلك قبل أن يشارك غولر والغانم في الاجتماع الختامي، الذي شهد توقيع الاتفاقيات المذكورة.كما شارك في مراسم توقيع الاتفاقيات سفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو، وقائد القوات التركية القطرية المشتركة بالدوحة بيبرس آيغون.وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.وتعززت العلاقات على المستوى العسكري، في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.