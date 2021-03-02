مقتل 3 إعلاميات رميا بالرصاص شرقي أفغانستان

الأناضول -

أعلن مسؤولون أفغان، الثلاثاء، مقتل 3 إعلاميات برصاص مجهولين، في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.وقال شهود عيان للأناضول، إن الحادث وقع في مدينة جلال أباد مركز الولاية، أثناء عودة الإعلاميات إلى منازلهن.وأكد الحادث، فريد خان، المتحدث باسم قيادة شرطة الولاية، قائلا إن مسحلين مجهولين قتلوا الإعلاميات رميا بالرصاص.وأضاف أن الموظفات الإعلاميات كن يعملن لدى محطة "إنيكاس" المحلية.وأوضح أنه تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق في الهجوم.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 18:45 تغ.وفقدت الشبكة الإعلامية نفسها الصحفية البارزة مالالاي مايواند في هجوم مماثل في ديسمبر/ كانون الأول 2020.كانت مايواند مع سائقها متوجهة إلى مكتبها في جلال أباد في 10 ديسمبر الماضي عندما قتلها مسلحون بالرصاص، وفقا لبيان صدر بعد الحادث من قبل مكتب حاكم ننغرهار.وفر المهاجمون من موقع الهجوم بينما لقي الضحيتان مصرعهما على الفور، في الحادث الذي لم تتبنه أي جهة.