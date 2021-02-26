ثنائية بغداد بونجاح تمنح السد لقب كأس قطر

توّج السد بلقب كأس قطر لكرة القدم، إثر تغلبه على نظيره الدحيل بهدفين نظيفين، الجمعة، في النهائي الذي أقيم على "استاد عبدالله بن خليفة".وجاء فوز السد بالكأس بفضل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 9 و77.وكان السد قد وصل النهائي على حساب الريان بالفوز بهدف دون رد، فيما تفوق الدحيل على الغرافة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في مواجهتي نصف النهائي.وشهدت المواسم الأخيرة تنافسًا كبيرًا على الألقاب بين الفريقان اللذان يعتبران الأفضل هذا الموسم بالنظر إلى جدول ترتيب دوري نجوم QNB، حيث يحتل السد المركز الأول، ويأتي الدحيل في المركز الثاني.