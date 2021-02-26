.. مانشستر يونايتد يصل دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي، الخميس، رغم تعادله سلبًا أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني في إياب دور الـ 32.وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى، بدأها سوسييداد مهاجمًا وكاد أن يفتتح باب التسجيل لولا أن متوسط ميدانه ميكيل اويارزابال أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 13.ولعب اليونايتد بأريحية كبيرة مستفيدًا من نتيجة الذهاب التي انتهت لصالحه بفوز عريض، وتمكن من المحافظة على شباكه نظيفة حتى إطلاق صافرة النهاية.وكان مانشستر يونايتد قد أنهى لقاء الذهاب منتصرًا بأربعة أهداف لواحد، ليتأهل "الشياطين الحمر" إلى الدور القادم بأفضلية مجموع المواجهتين.وفي باقي المباريات، تأهل روما إلى الدور ذاته بعدما جدد تفوقه على سبورتينغ براغا البرتغالي وهزمه إيابًا بثلاثة أهداف لواحد، وكذلك واصل دينامو كييف الأوكراني مشواره بالمسابقة بفوزه على كلوب بروج بهدفٍ وحيد مستفيدًا من تعادله ذهابًا بهدفًا لمثله.وحقق سلافيا براغ التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه ليستر سيتي الإنجليزي بعد أن تعادل معه في الذهاب بدون أهداف، وهزمه إيابًا بهدفين نظيفين.​​​​​​​