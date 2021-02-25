الذكرى الأولى لمحاولة "اغتيال" رئيس الكوكب الآخر

يمر اليوم شهر على نجاة الرئيس قيس سعيد من محاولة اغتيال فاشلة وجبانة بعد أن ارسلت له إحدى الغرف المظلمة ظرفا يحتوي مادة سامة للقصر الرئاسي، تفطن الرئيس للفخ ولم يفتح الرسالة بنفسه لتسقط حسابات الغرفة السوداء في الماء.أرادت بعض الأطراف اغتيال ساكن الكوكب الجميل، لكنهم فشلوا في كذلك، لكن للأسف كدنا نفقد سيدة القصر الأولى السيدة نادية عكاشة التي تعتبر الشخص الوحيد في العالم الذي يفقد بصره ويسترجعه في نفس اليوم، بعد أن فتحت بنفسها الظرف لتنقذ السيد الرئيس ولتضحي بحياتها من أجله.كان من الطبيعي أن يتعرض الرئيس لمحاولة اغتيال، فهو الرئيس الناجح الذي استطاع في فترة قصيرة أن ينفذ كل وعوده الانتخابية ووصل به الأمر إلى البحث في الشارع عن شخص اشترى بيضة وحيدة عشاء لأبنائه، هو الرئيس الذي جمعنا رغم كل اختلافاتنا تحت جناحه الدافئ، الرئيس الذي تدخل لدى روسيا والجزائر لجلب اللقاح، الرئيس التي لم تعرف تونس قبله اشعاعا عربيا ودوليا كالذي تعرفه الآن، الرئيس الذي كلما أطل علينا إلا ونشر التفاؤل في قلوبنا.لم يكن الرئيس لوحده في مهمة اسعادنا، بل اختار معه مجموعة من النساء والرجال الأخيار الوطنيين الصادقين، لا تستطيع منع نفسك من التفاؤل حين تراهم، على رأسهم المرأة الحديدية والقوة الهادئة سامية عبو ، هناك أيضا الاعلامي المتميز والصوت الحر رياض جراد، لا ننسى أيضا هيكل المكي الذي دعانا مشكورا للانتقال للسكن في كوكب قيس سعيد الجميل، هناك أيضا الحاشية البرتقالية للرئيس المكلفة حصريا بالدعوة لاستقالة الحكومة وسحب الثقة من الغنوشي.لتسقط الحكومة، لا يهم ذلك، يريدون ايهامنا أننا في حاجة الاستقرار السياسي وأننا على أبواب الافلاس واننا نحتاج الى حوار سياسي وانعاش اقتصادي، يريدون اقناعنا أننا بلد يتيم متروك لمصيره في انتظار "اللطخة" الكبرى، ولكنهم لا يعرفون أن بلدا يحكمه قيس سعيد لن ينهار يوما، ولن يعرف له الافلاس طريقا.لا شك أن من يقف وراء محاولة اغتيال ساكن الكوكب هي اسرائيل، وهو ما أكده الزعيم زهير المغزاوي الخبير في مسلسل رأفت الهجان والبيدق الأكبر في الرقعة التي يمتلكها قيس سعيد، نعرف أن اسرائيل لن يغمض لها جفن وهي ترى أن هناك زعيما عربيا جديدا بصدد الولادة، زعيم لن يكتفي باشعاعه المحلي ولكنه سيسرق قلوب العرب أيضا.فشلت محاولة الاغتيال ولكنها نجحت في جعلنا نلتف اكثر حول رئيسنا وحول انجازاته وحول حاشيته البرتقالية، هم سيحاولون مرة أخرى، سيتناقشون حول طريقة أخرى للتخلص من الرئيس ومن تهديداته، سيهملون مشاكلهم الداخلية وانهيار اقتصادهم وتأخر وصول اللقاح وتناحرهم السياسي وفشلهم الاجتماعي ليركزوا فقط على طريقة أخرى للتخلص من رئيسنا، لكنهم سيفشلون وسيتجرعون مرارة الخيبة تلو الخيبة، فلا أحد بامكانه حرماننا من هذا الحلم الجميل، ولا أحد قادر على تدمير هذا الكوكب الأجمل.