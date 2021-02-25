الريال يُحقق فوزًا صعبًا على أتلانتا بعقر داره

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا تحقق بصعوبة على مضيفه أتلانتا الإيطالي بهدفٍ وحيد، الأربعاء، على ملعب "أتليتي أزوري" في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.ولعب الفريقان شوط أول متكافئ إلى غاية الدقيقة 18، التي شهدت طرد لاعب أتلانتا ريمو فريلير لتدخله المتهور على فينيسيوس جونيور، ليسيطر الريال بعد ذلك على المباراة ويُضيع العديد من الفرص.ودخل الريال الشوط الثاني بضغط هجومي كبير، في مسعى منه لتسجيل هدف يضمن له أريحية في لقاء الإياب، الأمر الذي لم يتحقق إلا مع حلول الدقيقة 86 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أطلقها الفرنسي فيرلاند ميندي.ويخوض الطرفان لقاء العودة في الـ 16 من شهر آذار/مارس المقبل على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد، حيث من المنتظر أن يلعب أتلانتا بكل ثقله الهجومي لتعويض الهدف الذي تلقته شباكه في الذهاب.