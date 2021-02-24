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تونس.. "تيكا" التركية تجدد مبنى لدار الأيتام

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 21:28 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - أنقرة / أنس جانلي -

الدار تقدم المأوى والرعاية المؤقتة للرضع تحت سن العامين من فاقدي السند وممن يفتقرون للحماية العائلية..



قامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) بتجديد أقسام في مبنى لدار الأيتام بتونس.

وأفاد مكتب تنسيقة الوكالة بتونس في بيان، الأربعاء، أنها أجرت تحديثات في مبنى الدار التي تتبع لجمعية "دار السبيل لحماية الأمهات والأطفال"، وتقدم المأوى والرعاية المؤقتة للرضع تحت سن العامين من فاقدي السند وممن يفتقرون للحماية العائلية.

وأوضحت أن المبنى كان يستخدم كمسكن قبل عام 2011، ليتم تحويله لاحقا إلى دار للأيتام من قبل الجمعية.

وأشارت إلى أنها قامت بتجديد وتجهيز قسمي المطبخ والحمام في المبنى، بشكل يلبي احتياجات الرضع من التعقيم والصحة والأمان.

ولفتت إلى أن زوجة السفير التركي في تونس ياسمين أونانير شاركت في تسليم الأقسام التي تم تحديثها ضمن إطار المشروع.



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