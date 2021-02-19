الرئيس الجزائري يعلن حل "المجلس الشعبي الوطني" والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

فرانس 24 -

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.وقال تبون على التلفزيون الرسمي "قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب".وأضاف "قررت أنه في غضون 48 ساعة كحد أقصى سيكون هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غدا أو بعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون، ونحن أيضا، أن هناك نقصا في تأديتها".وتابع "لقد قررت إصدار عفو رئاسي عن حوالى 30 شخصا من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد... عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فردا، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة أو غدا".فرانس24/ رويترز/ أ ف ب