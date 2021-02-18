كوريا الشمالية.. نقص في الغذاء يزيد عن 1.2 مليون طن جراء الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة..

الأناضول -

بيونغ يانغ/ سهام الخولي - كشفت كوريا الجنوبية، الخميس، أن جارتها الشمالية ستواجه نقصا في الغذاء يتراوح ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون طن خلال العام 2021، بسبب الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة العام الماضي.جاء ذلك في تصريحات لوزير الوحدة الكوري الجنوبي، لي إن – يونغ، خلال جلسة عامة للجنة الدبلوماسية والوحدة البرلمانية في البرلمان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية (يونهاب).وأرجع يونغ الأزمة الغذائية التي ستواجه بيونغ يانغ إلى "الأضرار الناجمة عن الفيضانات والأعاصير" التي شهدتها كوريا الشمالية في 2020.وقال: "إذا أضفنا ما بين 200 ألف طن و300 ألف طن (من النقص الناجم عن أضرار الأعاصير) إلى النقص السنوي الذي يقارب مليون طن، فيمكننا تقدير نقص الغذاء في الشمال (كوريا الشمالية)".وتضررت كوريا الشمالية بشدة من الفيضانات الناجمة عن الأعاصير المتتالية من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، والتي يعتقد الخبراء أنها دمرت مساحات شاسعة من المناطق الزراعية وفاقمت من مشكلة نقص الغذاء المزمن في كوريا الشمالية، حسب المصدر ذاته .