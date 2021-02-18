1.36 مليار دولار خسائر إيرباص خلال 2020 ... وسط هبوط الإيرادات 29 بالمئة بسبب تداعيات جائحة كورونا

الأناضول -

أعلنت شركة "إيرباص" عملاق تصنيع الطائرات الأوروبية، تسجيل صافي خسائر بقيمة 1.36 مليار دولار خلال 2020، في ظل تداعيات كورونا على قطاع الطيران العالمي.وحسب بيان إيرباص، الخميس، تبقى الخسائر أقل بنسبة 19 بالمئة عن الخسارة المسجلة عام 2019 التي بلغت 1.4 مليار يورو (1.68 مليار دولار)، والتي جاءت نتيجة دفع غرامة قدرها 3.6 مليارات يورو (4.34 مليارات دولار) في قضية فساد.وحسب البيانات، هبطت إيرادات الشركة بنسبة 29 بالمئة إلى 49.9 مليار يورو (60.19 مليار دولار) خلال 2020، مقابل 70.47 مليار يورو (85 مليار دولار) في 2019.وبلغت الخسارة التشغيلية للشركة نحو 510 ملايين يورو (615 مليون دولار) في 2020، مقابل أرباح بقيمة 1.33 مليار يورو (1.6 مليار دولار) بالعام السابق له.وسجلت "إيرباص" أكثر من 383 طلبية جديدة منها 268 طلبية مؤكدة، ليستقر إجمالي الطلبيات المتراكمة لدى الشركة 7184 طائرة بحلول نهاية 2020.ويعد قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024، وفق تقديرات سابق لـ"إياتا".وقدر "إياتا" خسائر قطاع الطيران العالمي بنحو 118.5 مليار دولار خلال 2020، تنخفض إلى خسائر صافية بنحو 38.7 مليار دولار في 2021.