واشنطن تتهم قراصنة كوريين شماليين باستهداف بنوك

الأناضول -

اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة مبرمجي حاسوب من الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية بتنفيذ عمليات قرصنة عالمية شملت استهداف بنوك واستديو للأفلام.جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن ممثلي الادعاء الفيدراليين، اليوم الأربعاء.وقال المصدر إن وزارة العدل وجهت اتهامات لثلاثة من مبرمجي الكمبيوتر الكوريين الشماليين في مجموعة واسعة من الاختراقات العالمية والمدمرة، بما في ذلك استهداف بنوك واستوديو للأفلام.وأضاف أن لائحة الاتهام مبنية على قضية جنائية سابقة تم رفعها عام 2018 وتضيف متهمين كوريين شماليين جدد.وقال المدعون إن المبرمجين الثلاثة أعضاء في وكالة استخبارات عسكرية تابعة للحكومة الكورية الشمالية.