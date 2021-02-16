حياة بن يادم
سيدي الرئيس،
مرهقة أنا، و عجزت عن التعليق حول رسالتكم التي استهلكت وقتكم الثمين المخصص أصلا لخدمة الشعب. فنجدكم تتفننون في الكتابة و تركزون على الخط و على الشكل. أما المضمون فيحمل الرأي و الرأي المناقض.
سيدي الرئيس،
في معرض حديثكم عن الفصل 89، حيث تعتبره لا ينطبق على التحوير الوزاري و من جهة أخرى تعتبر أن اليمين الدستورية ليست محددة بأجل و الحال إما أخذ الفصل برمته أو تركه برمته و ليس الإيحاء في إجابتكم بإمكانية تحديد موعد لاحق متى ارتضيتم.
سيدي الرئيس،
هل انتبهتم للخطأ الوارد في الرسالة حيث ذكرتم "فكيف تم تقويم الأداء" و الحال نقول "تقييم الأداء"؟ في حين أنكم تنتبهون لتفاصيل الرسائل التي تردكم من البرلمان و رئاسة الحكومة.
سيدي الرئيس،
هل اطلعتم على آراء السواد الأعظم من رجال و نساء القانون الذين في معظمهم اجمعوا أنكم مقيدون و ليس لكم الخيار برفض اليمين الدستورية؟ أم أنكم تعتبرون أنفسكم مفتيا للدستور؟
سيدي الرئيس،
هل تتابعون آراء المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي و حملة السخرية التي رافقت رسالتكم؟ أتصور أن نادية تتابع ذلك لذلك تم فسخ فيديو تسليمكم الرسالة لمدير التشريفات الذي وضعتموه في موقف محرج.
سيدي الرئيس،
متى ستتوقف عن إطلاق الصواريخ؟ التي تسمع جعجعتها في كل مرة و لا ترى لها طحنا، و الوقت الذي استغرقته مخطوطتكم كانت كافية لتجمع بها رئيس الحكومة و رئيس البرلمان و تقفوا على كلمة سوى تخرجون بحل لهذه الازمة المفتعلة. في حين الشعب ينتظر منكم الاهتمام بدفع عجلة الاقتصاد و ينظر بحسرة إلى شعوب من دول العالم الثالث كنا نخال انفسنا اكثر تطورا منهم، يتلقون التلاقيح ضد وباء كورونا، و نحن مازلنا في انتظار تحقيق الوعود.
سيدي الرئيس،
ألم يأتكم خبر أول قمر صناعي تونسي "تحدّي 1" صنع بكفاءات وطنية مائة بالمائة لصاحبه محمد فريخة؟ و الذي سيتم إطلاقه 20 مارس القادم في الذكرى 65 للإستقلال؟ أم أن نادية عتّمت عليكم الخبر؟ أما كان أجدى بكم تكريم هذه الكفاءات التي ستخط اسم تونس عاليا في عالم الفضاء عن طريق هذا الصاروخ، الذي يختلف عن صواريخكم التي لم يأتي منها سوى شظايا العناد و النرجسية المقيتة.
سيدي الرئيس،
ما أبعد صواريخكم على صاروخ "تحدّي 1".
سيدي الرئيس،
مرهقة أنا، و عجزت عن التعليق حول رسالتكم التي استهلكت وقتكم الثمين المخصص أصلا لخدمة الشعب. فنجدكم تتفننون في الكتابة و تركزون على الخط و على الشكل. أما المضمون فيحمل الرأي و الرأي المناقض.
سيدي الرئيس،
في معرض حديثكم عن الفصل 89، حيث تعتبره لا ينطبق على التحوير الوزاري و من جهة أخرى تعتبر أن اليمين الدستورية ليست محددة بأجل و الحال إما أخذ الفصل برمته أو تركه برمته و ليس الإيحاء في إجابتكم بإمكانية تحديد موعد لاحق متى ارتضيتم.
سيدي الرئيس،
هل انتبهتم للخطأ الوارد في الرسالة حيث ذكرتم "فكيف تم تقويم الأداء" و الحال نقول "تقييم الأداء"؟ في حين أنكم تنتبهون لتفاصيل الرسائل التي تردكم من البرلمان و رئاسة الحكومة.
سيدي الرئيس،
هل اطلعتم على آراء السواد الأعظم من رجال و نساء القانون الذين في معظمهم اجمعوا أنكم مقيدون و ليس لكم الخيار برفض اليمين الدستورية؟ أم أنكم تعتبرون أنفسكم مفتيا للدستور؟
سيدي الرئيس،
هل تتابعون آراء المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي و حملة السخرية التي رافقت رسالتكم؟ أتصور أن نادية تتابع ذلك لذلك تم فسخ فيديو تسليمكم الرسالة لمدير التشريفات الذي وضعتموه في موقف محرج.
سيدي الرئيس،
متى ستتوقف عن إطلاق الصواريخ؟ التي تسمع جعجعتها في كل مرة و لا ترى لها طحنا، و الوقت الذي استغرقته مخطوطتكم كانت كافية لتجمع بها رئيس الحكومة و رئيس البرلمان و تقفوا على كلمة سوى تخرجون بحل لهذه الازمة المفتعلة. في حين الشعب ينتظر منكم الاهتمام بدفع عجلة الاقتصاد و ينظر بحسرة إلى شعوب من دول العالم الثالث كنا نخال انفسنا اكثر تطورا منهم، يتلقون التلاقيح ضد وباء كورونا، و نحن مازلنا في انتظار تحقيق الوعود.
سيدي الرئيس،
ألم يأتكم خبر أول قمر صناعي تونسي "تحدّي 1" صنع بكفاءات وطنية مائة بالمائة لصاحبه محمد فريخة؟ و الذي سيتم إطلاقه 20 مارس القادم في الذكرى 65 للإستقلال؟ أم أن نادية عتّمت عليكم الخبر؟ أما كان أجدى بكم تكريم هذه الكفاءات التي ستخط اسم تونس عاليا في عالم الفضاء عن طريق هذا الصاروخ، الذي يختلف عن صواريخكم التي لم يأتي منها سوى شظايا العناد و النرجسية المقيتة.
سيدي الرئيس،
ما أبعد صواريخكم على صاروخ "تحدّي 1".
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