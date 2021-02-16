أحمد بن حسانة يكتب : الرد البتار على كتاب رئيسنا المغوار

في تعليقه على الأزمة الدستورية وما جاء في رسالة رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة أمس كتب المحامي الأستاذ أحمد بن حسانة التدوينة التالية:الرد على مآخذ الرئيس على التحوير الوزاري والمضمنة بمراسلته إلى رئيس الحكومة :▪1- بخصوص عرض التحوير على مصادقة مجلس النواب:⬅️صحيح أن رئيس الحكومة لم يكن مطالبا بعرض التحوير الوزاري على مصادقة البرلمان، لكنه عندما فعل ذلك كما فعل الحيب الصيد ويوسف الشاهد من قبله، وتحصل على المصادقة، فإن ذلك لا يمكن وصفه بأنه خرق للدستور يبرر لرئيس الجمهورية تعطيل دوليب الدولة و منع الوزراء الجدد من أداء اليمين. بل يمكن اعتباره عرفا وتزيدا قانونيا أضفى على التحوير مشروعية ثانية بموجب المصادقة البرلمانية تضاف الى شرعية التعيين في حد ذاته ...من جهة أخرى، جاء بمراسلة رئيس الجمهورية"إن التحوير الوزاري ليس تشكيلا لحكومة جديدة، ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتكوين حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية".يفهم من مراسلة رئيس الجمهورية ان الفصل 89 لا ينطبق على التحوير الوزاري.فإذا كان الفصل 89 هو الذي ينص على ضرورة عرض الوزراء على البرلمان للمصادقة عليهم و هو الذي أوجب أن يؤدي الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية وهو الذي اوجب تسميتهم بمقتضى أوامر رئاسية، فإنه إذا ما استبعدنا هذا الفصل إذا تعلق الأمر بمجرد تحوير كما قال الرئيس، فإن النتيجة تكون كما يلي:- رئيس الحكومة غير مطالب بعرض التحوير على المجلس،- والوزراء الجدد معفيون من أداء اليمين.- ولا لزوم لأوامر رئاسية لتعيينهم.فالفصل 89 إما أن يؤخذ كله أو أن يترك كله▪2- بخصوص مداولات مجلس الوزراء قبل تعديل هيكلة الحكومة:⬅️ الفصل 92 يقول أن مداولات مجلس الوزراء تكون قبل تعديل الهيكلة وليس قبل الإعلان عنه،و تعديل الهيكلة يتجسد بإصدار أمر حكومي في الغرض ...رئيس الحكومة قام بتدارك الأمر في وقت مقبول قانونا بعد أن أثار الرئيس هذه المسألة ولفت انتباهه إليها .. فتم التداول في مجلس الوزراء قبل إصدار الأمر الحكومي المجسد لتعديل الهيكلة .. وبالتالي فليس في الأمر أي خرق للدستور ..▪3- بخصوص تمثيلية المرأة:⬅️ تمثيلية المراة لا يمكن أن تتعلق بالتحوير في حد ذاته بل بالحكومة ككل، وغياب المراة أو تمثيليتها الضعيفة وإن كانت غير مقبولة من الناحية السياسية، إلا أنها لا تؤثر على صحة التحوير من الناحية الدستورية القانونية.علما وإن تمثيلية المرأة في حكومة المشيشي أكبر من تمثيليتها في حكومة الفخفاخ.▪4- بخصوص شبهة الفساد:⬅️ من السهل رمي الناس بالفساد وفبركة الملفات للإساءة والإضرار ، وكل شخص يتمتع بقرينة البراءة، و رئيس الجمهورية ليس قاضيا ليدين أشخاصا قبل أن يدينهم القضاء، والمسؤولية السياسية يتحملها رئيس الحكومة إذا ثبتت لاحقا شبهة الفساد ...▪5- بخصوص مسألة تقييم الوزراء المعفيين:⬅️ أن يختار رئيس الجمهورية هشام المشيشي كشخصية أقدر فذلك لا يعني أن يصبح رئيس الحكومة وزيرا أول يفرض عليه نصف الوزراء ويستولي على صلاحياته في خرق آخر للدستور، فينعدم الانسجام بين أعضاء الحكومة ويغيب الانضباط وقد تغيب الكفاءة أيضا.ورئيس حر في في تقييمه ومارس صلاحياته الدستورية وليس لرئيس الجمهورية رقابة عليه في ذلك .▪6- بخصوص محتوى اليمين:⬅️ هل شق الرئيس على قلوب الوزراء و على ضمائرهم وعلم أنهم سيحنثون في أيمانهم وأنها ستكون يمينا غموسا..اليمين مسألة وجدانية إيمانية تتعلق بمؤديها دون غيره وليس لمن تؤدى أمامه أن يرجم بالغيب ويتعلل بشكه في مدى صدقها ليعطل أداءها.⬅️ في المحصلة: رئيس الحكومة لم يرتكب خروقات دستورية، و مآخذ الرئيس المضمنة بمراسلته ليست إلا مطيات وتعلات لتعطيل التحوير ومغالبة خصومه السياسيين.. ولا شك أنه هو الذي خرق الدستور وعطل دواليب الدولة عندما منع الوزراء من أداء اليمين وهو بصدد سن سنة سيئة قد يمارسها الرؤساء القادمون.. له وزرها ووزر من سيعمل بها ... سابقة خطيرة ستتحول معها بعض اختصاصات الرئيس المقيدة إلى ما يشبه الفيتو يعطل به كل شيء ويقلب به الصلاحيات الدستورية .. فاليوم امتناع عن تنظيم موكب أداء اليمين للوزراء وعن إصدار أوامر تعيينهم وغدا امتناع عن تنظيم موكب أداء اليمين للولاة و لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبعده رفض للختم على القوانين التي يصدرها مجلس النواب وتعطيل نشرها في الرائد الرسمي وربما قد يأتي اليوم الذي يمتنع فيه عن إصدار أمر دعوة الناخبين لإجراء الإنتخابات.."