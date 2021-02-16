النفط بأعلى سعر منذ ديسمبر 2019 بدعم آمال التعافي الاقتصادي

الأناضول -

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون أول 2019، مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي التدريجي من أضرار جائحة كورونا.وتترقب أسواق مثل بريطانيا وألمانيا، استئناف الأنشطة الاقتصادية قريبا، ورفع قيود الإغلاق عن المرافق الحيوية، ما يمهد لزيادة الطلب على النفط الخام.والإثنين، أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني،​ ​بوريس جونسون،​ أنه بصدد تقرير الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه ​بريطانيا​ الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعد تطعيم 15 مليونا من مواطني بلاده.وعند الساعة (08:12 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.55 بالمئة أو 30 سنتا إلى 63.70 دولارا للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.78 بالمئة أو 47 سنتا إلى 59.94 دولارا للبرميل الواحد.كذلك، ما تزال الأسعار تلقى دعما من توترات في الشرق الأوسط بالتحديد بين السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي شنت في أكثر من مناسبة هذا الأسبوع هجمات على أهداف سعودية.