كم من حزب وكم من ظاهرة لدينا في تونس؟

يعمل الحزب ويسعى إلى المنافسة والفوز مع ذلك يعقلن سلوكاته ولا يستهلك نفسه في معركة واحدة أو محطّة انتخابيّة عابرة، كما يخشى على تاريخه ومستقبله لأنّه حالة مستمرّة وهو إلى ذلك كيان سياسي أصلي وليس "جوطابل".أمّا الظاهرة فهي عبارة عن طفرة عابرة، قليل منها الذي يعمّر ويكتمل نموه إلى مستوى الحزب، والظاهرة عادة ما تكون ملهوفة مستعجلة تغالب الوقت، كاميكازيّة في أفعالها وردود أفعالها، تعتقد أنّ تلك فرصتها يجب أن تستغلّها بكلّ الأدوات وبلا خطوط حمراء، فهي توقن أنّها وليدة لردود أفعال شعبيّة غاضبة أنتجتها الصناديق المحبطة وليست المتأنّية، وأنّها أداة انتقام رجم بها النّاخبون الأحزاب التي فشلت في جلب التنمية والرفاهية.تدرك الظواهر الحزبيّة أنّ الانتخاب الاحتجاجي والانتخاب العقابي والانتخاب اليائس والانتخاب المغامر والانتخاب المقامر والانتخاب الانتقامي الشرس.. تدرك أنّ تلك الأنواع من الانتخاب تقوم عليها شرائح شعبيّة طوّافة وغير مؤدلجة ولا منحازة، تبحث في أكداس الأحزاب والظواهر وحتى الأشخاص عن مصباح علاء الدّين، وهذا النوع من الانتخاب وتلك النوعيّة من الشرائح الاجتماعيّة تجرّب الظواهر الحزبيّة مثل "الكرطوشة" مرّة فقط! لا غير، ثمّ تذهب للبحث عن ظاهرة أخرى لم تجرّب، ومن المستحيل العثور على ظاهرة حزبيّة جدّد لها الصندوق بوضوح. لذلك يصعب على الأحزاب أن تشتبك مع الظواهر وتربح الاشتباك، لأنّ الظواهر تقتات على المعارك وتفجر إذا خاصمت ولا تراعي ولا تحمل همّ غدها، فهي تدرك أنّ لا غد لها.وليس من حلّ لتخليص السّاحة من عربدة الظواهر غير الوعي والسعي إلى بناء أحزاب تعمّر وتراعي غدها في جميع معاركها. ولا تستهلك نفسها في معركة فاجرة وحيدة، ثمّ تتحلّل وتترك خلفها البلاد تعاني للتخلّص من نفاياتها. إنّ اكتمال نمو الظواهر إلى أحزاب وحده الكفيل بتعجيل استقرار الانتقال السياسي، وحده الكفيل بعقلنة اختيارات الشارع، فحين تختفي الوعود الراديكاليّة المثيرة والصادمة والعنيفة التي تطلقها الظواهر قبل وحين تشرع في الدعاية الانتخابيّة، عندما يختفي ذلك الجمر الخبيث سوف تعقلن السّاحة اختياراتها وتجنح إلى الموضوعيّة وتخرج بالانتقال من حقول التجارب إلى الاستقرار المنشود.