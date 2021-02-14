ريال مدريد يحقق فوزا مهما على فالنسيا

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين، الأحد، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.وافتتح مهاجم الريال الفرنسي كريم بنزيما باب التسجيل عند الدقيقة 12، بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى فالنسيا الذي عجز عن التصدي لها.وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، أحرز الألماني توني كروس الهدف الثاني لفريق العاصمة في الدقيقة 42، بعد أن تلقى تمريرة من لوكاس فاسكيز، ثم سدد كرة أرضية استقرت في الجهة اليسرى لمرمى الضيوف.وبهذا صعد ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 49 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 56 نقطة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.