إسبانيا.. انتخابات محلية في "كاتالونيا" رغم كورونا

الأناضول -



توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، صباح الأحد، بهدف تحديد التشكيلة الجديدة للبرلمان الكتالوني..

رغم تفاقم جائحة كورونا، توجه الناخبون في إقليم "كاتالونيا" شمال شرق إسبانيا، الأحد، إلى مراكز الاقتراع، للتصويت في انتخابات محلية تهدف إلى تحديد التشكيلة الجديدة للبرلمان الكتالوني.وأفاد مسؤولون محليون أن "أكثر من 99 بالمئة من مراكز الاقتراع كانت تعمل بحلول الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ)".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (ت.غ) على أن تغلق في تمام الخامسة، لكن الساعة الأخيرة خصصت للأشخاص المصابين بكوفيد-19 أو الموضوعين في الحجر الصحي.وارتدى العاملون في مراكز الاقتراع معدات حماية شخصية كاملة، مطابقة تقريبا لتلك التي يستخدمها عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.وبهدف الحد من اكتظاط المواطنين، تم افتتاح عدد كبير من مراكز الاقتراع، في أماكن مختلفة، مثل الملاعب، وأسواق الأغذية الشعبية وغيرها.كما وصل التصويت عبر البريد إلى مستويات قياسية.ويأمل حزب العمال الاشتراكي الإسباني، وفرعه الكتالوني المعروف باسم "PSC" بقيادة التغيير في المنطقة، التي تحكمها الحكومات الداعية للانفصال عن إسبانيا منذ عام 2012.واختار الحزب أحد أبرز قادته، سلفادور إيلا، الذي عمل كوزير للصحة خلال فترة الجائحة، لترشيحه لمنصب رئيس وزراء الإقليم، بعد أن استقال من منصبه.ورغم محاولات "إيلا" بتشكيل ائتلاف يساري يضم أحزابا انفصالية، بعضها يدعم الائتلاف الحاكم في إسبانيا، إلا أن هذه الآمال تلاشت تماما الأسبوع الجاري.والأربعاء، وقعت الأحزاب الانفصالية الأربعة في كتالونيا اتفاقا يقضي بعدم دعم أي حكومة اشتراكية.واعتبر إيلا الاتفاق المناهض للاشتراكية بأنه "حلقة أخرى من الشجار والصدام واستمرارا للكراهية والانقسام وتدهور كتالونيا".