دراسة قطرية: مصابو التهاب اللثة أكثر عرضة 3 مرات لمضاعفات كورونا

الأناضول -

أجرتها كلية طب الأسنان بجامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية (حكوميتان)

كشفت دراسة طبية قطرية، الأحد، أن مرضى التهاب اللثة أكثر عرضة 3 مرات لخطر الأعراض الحادة ودخول العناية المركزة والوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.جاء ذلك في دراسة أجرتها كلية طب الأسنان بجامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية (حكوميتان)، بالتعاون مع باحثين من إسبانيا وكندا، وذلك عقب اختبارات على عينة من مصابي الفيروس، وفق بيان لجامعة قطر.وأوضحت الدارسة أن "التهابات اللثة المزمنة قد تسبب التهابا مزمنا في الجسم، والذي يؤدي لمضاعفات عند الإصابة بالفيروس".ولفتت إلى أن "وجود مرض مزمن باللثة مصاحب لاحتمالية المضاعفات الشديدة بنسبة 3 مرات، عن المرضى غير المصابين بأمراض اللثة، مع الأخذ بالاعتبار عوامل العمر والأمراض المزمنة الأخرى".يذكر أن أمراض اللثة، تنتج عن إهمال العناية بصحة الفم والأسنان، وعدم المتابعة الدورية الطبية.وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 109 ملايين و188 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و407 آلاف، وتعافى ما يزيد على 81 مليونا و229 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر" المعني بإحصائيات الفيروس.