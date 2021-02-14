اليابان.. تجاوز حصيلة مصابي الزلزال الـ100

الأناضول -

ارتفعت حصيلة مصابي زلزال اليابان، الأحد، إلى أكثر من 100، بحسب إعلام محلي.وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن "أكثر من 100 شخص أصيبوا في الزلزال، الذي ضرب، أمس، شمال شرقي اليابان بقوة 7.3 درجات وشعر به سكان العاصمة طوكيو".وزلزال أمس هو الأقوى الذي يحدث قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد منذ 7 أبريل/ نيسان 2011، بحسب المصدر نفسه.وذكرت الوكالة أن الإصابات وقعت في فوكوشيما ومياجي وست محافظات أخرى، من بينها تشيبا وكاناغاوا وسيتاما، وجميعها مجاورة لطوكيو.واوضحت أن السكان شعروا بالزلزال في عدة مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة، مضيفة أنه لم تقع وفيات منسوبة إلى الزلزال.وأمس، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي: "نحو 950 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء في أعقاب الزلزال".