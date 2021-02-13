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كورونا.. 1288 وفاة وأكثر من 51 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

البرازيل
Publié le Samedi 13 Février 2021 - 06:14 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن 1288 وفاة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة ذكرت فيه أنه تم تسجيل 51 ألفًا و546 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، رفعت إجمالي الإصابات إلى 9.7 ملايين.


كما أعلنت الوزارة تسجيل 1288 وفاة رفعت الإجمالي إلى 237 ألفًا و489 حالة.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636، وفي 9 فبراير 1350، كما سجلت في العاشر من فبراير 1330 وفاة جراء المرض.



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