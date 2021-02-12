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عيد الحبّ في زمن الـلاّحُبّ

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 21:04 قراءة: 1 د, 46 ث
بقلم /منجي باكير

حبّ وشّ اللي إنت جايْ تحكيلي عنّه ، وفي رواية أخرى حبّ إيه اللي إنت تڨول عليه ، و من الآخر وعلى بلاطة عيد ماذا وحبّ ماذا أيّها الأبلهْ ؟؟؟


* عيد ماذا وحبّ ماذا في العلاقات الإنسانيّة ككلّ وبين الشعوب،،، حبّ تحت القصف العشوائي والممنهج من طرف قوى الإستخراب وبتمويل شركات – النّهبْ – العالميّة ، قصف لا يستثني ولا يذر في عالمنا العربي و الإسلامي ؟ حبّ ماذا والعالم بكلّ مجاميعه و حقوقييّه ومنظماته الرسميّة والشّبيهة يتفرّج على تقتيل و تشريد ومحاصرة و تجويع الشعب الفلسطيني على امتداد عقود من الزّمن ، وعلى مثله من أهل العراق والصومال واليمن و ليبيا و سوريا وغيرهم من بني البشر على وجه البسيطة ؟

حبّ ماذا وعيد ماذا والتذبيح والحرق و التشريد والإغراق يصيب شعب الروهينجا منذ أمد ولايجد من دعاة الحبّ والسلام وأدعياء المحبّة احدا يحرّك ساكنا ولا حتّى يُبدي امتعاضا و يصدر تنديدا ؟؟

** حبّ ماذا والحراك السياسي في بلادنا مشحون بالحقد والكراهية ، ديدنه الإقصاء والرفض والقطع ، سياسيون - لو كان الامر بايديهم - لنصبوا المشانق للآخرين ولأحرقوهم حرقا ،،، حبّ ماذا وبعض الإعلام في البلد يقسّم ويفرّق كل ساعة ، بعض الإعلاميين غلبت عليهم الحساسية للآخر وانتفخت اوداجهم واصفرّت وجوههم كلما سمعوا ببعض الأسماء التي لا تروق لهم ونعتوهم بكل اوصاف الصفاقة ...

*** أيّ عيد وأيّ حبّ على مستوى العلاقات الفرديّة الخاصّة والعامّة في عالم أسقط كلّ القيم والأخلاقيات وأمات في ذاته كلّ المشاعر – البيولوجيّة – ليستبدلها بعمل الآلة وعواطف تكنولوجيا الإتّصال والتواصل ، حبّ خرج من تجاويف القلوب ومكامن النّفس ليسكن في هرتيزيات الهواتف و تدفّقات الأنترنت و لتشهد كلّ انتاجات هذا التواصل من - الأس أم أس - إلى الفايبر وصولا إلى السّكايب و ما بعده أنّ كلّ ما حمّلهم بنو البشر هو محض مشاعر اصطناعيّة و هويّات مزيّفة و عواطف معلّبة باردة كصقيع ليالي الشتاء الطويلة .

~~ أيّ حبّ وأيّ عيد – يختصره – في زمن الإفلاس القيَمي والتردّي الأخلاقي والإغتراب الفكري وانعدام الحسّ الجمالي الذوقي ، في عالم يقوده جشع الرأسماليّة الوسخة
وتحدّد سياساته المصالح – العمياء – والأطماع والأحقاد ، في عالم تستثني وتقصي فيه مطابخ السياسة المتمكّنة والمتغطرسة حقوق الآخرين في الحياة فضلا عن تقرير مصيرهم ؟

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