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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود من ألمانيا بعد رحلة علاجية دامت أسابيع

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 19:14 قراءة: 0 د, 16 ث
وكالات - ذكرت قناة تلفزيون النهار الجزائرية اليوم الجمعة أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عاد إلى بلاده بعد تلقيه العلاج في ألمانيا .

كان تبون قد نُقل إلى ألمانيا في يناير للعلاج، وقالت الرئاسة في بيان في يناير إن العلاج لم يكن مطلوبا بشكل عاجل، وكان ينبغي أن يتم أثناء وجوده في ألمانيا في مرة سابقة.

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