الأناضول -

أعلنت السلطات الدنماركية، الجمعة، اعتقال 14 شخصا في الدنمارك وألمانيا، بتهمة "التخطيط لهجوم إرهابي".وأعلن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، في بيان، أن "14 شخصا تم توقيفهم في الدنمارك وألمانيا بشبهة التحضير لهجوم إرهابي بمتفجرات"، بحسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.وأوضح أنه "تم اعتقال 13 شخصا في إحدى ضواحي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وشخص آخر في ألمانيا".وبهذا الخصوص، قال فليمنغ دريجر، رئيس عمليات دائرة الرقابة الداخلية الدنماركية، إن الشرطة عثرت خلال مداهمات نفّذتها بين يومي 6 و8 فبراير/ شباط الجاري في ضواحي كوبنهاغن على أسلحة وعلم تنظيم "داعش" الإرهابي، في إشارة إلى احتمالية ارتباط الموقوفين بالتنظيم.وأضاف دريجر في مؤتمر صحفي، أن النتائج "مثيرة للقلق"، إلا أن "تقييمنا يؤكد عدم وجود خطر وشيك"، بحسب المصدر نفسه.والخميس، أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي في بيان، أن "أشخاص تم القبض عليهم في الدنمارك يشتبه في حصولهم على مواد ومكونات لتصنيع المتفجرات، فضلا عن الأسلحة، أو تآمروا للحصول عليها".وأضاف البيان أن: "المعتقلين في الدنمارك يشتبه في أنهم خططوا لهجوم إرهابي واحد (لم يذكر مكانه)، أو أكثر أو شاركوا في محاولة إرهابية".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الألمانية عن أول 3 من الموقوفين، 2 في الدنمارك وواحد في ألمانيا، قائلةً إن: "المشتبه بهم يزعم أنهم اشتروا عدة كيلوغرامات من الكيماويات في يناير (كانون الثاني الماضي)، يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة".وقالت النيابة العامة الألمانية، في بيان، إنه: "بعد تفتيش منزل يقع في مدينة ديساو-روسلاو الألمانية، بين ناومبورغ وبرلين، تم كشف عن 10 كيلوغرامات من المسحوق الأسود، كما تم ضبط المزيد من المواد الكيميائية في الدنمارك".