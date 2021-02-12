لبنان يبدأ التطعيم ضد كورونا الأحد

الأناضول -

بيروت / وسيم سيف الدين - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيبدأ في البلاد الأحد للمستفيدين من الفئة الأولى.وقالت الوزارة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن أولى جرعات اللقاح (لم تحدد نوعيته) وعددها 249 ألفا، ستصل إلى لبنان السبت، وسيبدأ التلقيح الأحد للمستفيدين من الفئة الأولى.وأوضحت أن الفئة الأولى تشمل العاملين في القطاع الصحي، والأشخاص من 75 عاما فما فوق، بغض النظر عن الأمراض المزمنة التي يعانونها.وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الوزارة التعاقد لشراء مليونين و100 ألف جرعة من لقاح "بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.وقالت الوزارة، في بيان حينها، إن هذه الكمية من اللقاحات ستصل إلى البلاد على مراحل بداية من منتصف فبراير/ شباط الجاري.ويرجع مراقبون تأخر لبنان الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة في الحصول على لقاح كورونا، إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.علاوة على الخلافات بين القوى السياسية التي عطلت تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب، عقب انفجار كارثي بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، راح ضحيته أكثر من 200 شخص.وحتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في لبنان 331 ألفا و152، منها 3 آلاف و866 وفاة، و223 ألفا و82 حالة تعاف.