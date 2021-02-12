   Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي  

عندما يدفع رئيس الدولة في اتجاه حرب أهلية

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 11:57 قراءة: 2 د, 18 ث
منجي المازني

استبشرنا كثيرا عندما فاز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية ظنّا منّا أنّنا قد انتخبنا الإنسان المناسب في المكان. وظنّا منّا أنّنا قد ساهمنا في نحت مشهد أكثر استقرار سيخرجنا عمّا قريب من المرحلة الانتقالية. ولكن لم يحدث شيء من ذلك. بل ازداد المشهد قتامة.


وكشف السيد الرئيس عمّا يجيش في صدره. حيث تبيّن لنا أنّ للسيد الرئيس وجهان. وجه قبل الانتخابات ووجه بعد الانتخابات. حيث دافع بالوجه الأول عن الحرية والاستقرار الديمقراطي وبالوجه الثاني ضرب بهما عرض الحائط. ففي سنة 2018 صرّح في استشارة قانونية أنّه ليس للرئيس أن يرفض استقبال الوزراء لأداء اليمين. وفي سنة 2021 رفض أن يؤدّي الوزراء، الذين حازوا على ثقة البرلمان،اليمين أمامه بدعوى وجود شبهات فساد تتعلّق بأربعة وزراء. ولكن لم يسمّ الوزراء المعنيين، لكي يبقى المشهد غامضا يخدم مصلحة الفوضويين.

فاعلم يا سيدي الرئيس أنّنا انتخبناك لنظافة يدك ولنقاء سريرتك وظنّا منّا أنّك ستساهم في استقرار الوضع السياسي بالبلاد وبإخراجنا من المرحلة الانتقالية بسلام. ولكن تبيّن لنا لاحقا أنّك لم تكن عامل استقرار. بل تريد أن تهدم في سنة ما تمّ بناؤه في عشر سنوات. لقد زدتنا همّا على همّ بعد أن ظننا أننا قد استرحنا. فالباجي قايد السبسي،رحمه الله، ورغم أنّه من المنظومة القديمة لم يقدم على ما أقدمت عليه أنت وساهم في استقرار البلاد وفي إنجاح المسار الديمقراطي وقبل أن يؤدي الوزراء،الذين حازوا على ثقة البرلمان ،اليمين أمامه رغم شعوره بالمرارة من انقلاب يوسف الشاهد عليه. وقال قولته المشهورة "أنا الآن رجل دولة".

فالفساد الذي يتحدّث عنه الرئيس نسبي ولا يمكن اقتلاعه مرّة واحدة ودفعة واحدة. وحتّى لو استبدلنا كل الوزراء بوزراء جدد هل سنقضي على الفساد ؟ لا. لأنّ الفساد مرتبط أساسا بمنظومة حكم وبقوانين وبدولة عميقة وبثقافة وسلوكيات مجتمع تمّ التمهيد لها ونشرها على مدى 55 سنة من الاستبداد. فالخمرة وهي أمّ الخبائث بقيت تستهلك على مدى حوالي 15 سنة من البعثة النبوية ولم تحرّم إلاّ بعد أن تمّ انتزاع الشرك من أذهان النّاس. فالأولوية المطلقة لقيام الدولة وإنجاح المسار الديمقراطي وتجاوز الوضع الانتقالي قبل الحديث عن الفساد. ولكن من النّاس من يريد أن يهدم المسار الديمقراطي بتعلّة وجود فساد. وقد انخرط رئيس الدولة في هذا المسار.

فرئيس الدولة يريد أن ينفخ في روح الاستبداد لعلّه يحييه من جديد. فما معنى أن يكلّف رئيس حكومة ويفرض عليه وزراء معينين وهو لا يملك حزاما سياسيا في البرلمان ؟ فلو سايره السيد هشام المشيشي لسقطت هذه الحكومة. ولكلّف رئيس الدولة شخصا آخر وستسقط الحكومة الموالية إن لم تحظى بدعم حزام سياسي في البرلمان. فسلوك رئيس الدولة في هذه الحالة هو سلوك عبثي ولا معنى له. فلماذا نقوم بإجراء انتخابات تشريعية إذن إذا كان الرئيس من سيعين الوزراء ؟

نرجو أن يستفيق السيد الرئيس من غفوته وينقذ ما يمكن إنقاذه. وبخلاف ذلك سيتحرّك الشارع لإرجاع الأمور إلى نصابها. لأنّ الشعب سوف لن يفرّط في حقوقه بعد أن ضحّى من أجلها قبل الثورة وبعد الثورة. وفي هذه الحالة يمكن أن تحدث حرب أهلية.

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 220432

Malek07  (Tunisia)  |Vendredi 12 Février 2021 à 13h 50m |           
الرئيس لا يحسسنا أننا كلنا تونسيون و انه رئيسنا جميعا هو خير تفتيت الوحدة الوطنية و هذا ليس سليما , الرئيس يعمل مع المعارضة في نظام برلماني ؟وهذه عقدة المنشار

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 12 Février 2021 à 13h 43m |           
عندما تكون اليد نظيفة والعقل فاسد، فهو أدهى وأمر
فاليد تكون نظيفة عمليّا، أما العقل فهو فاسد عقائديا

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 12 Février 2021 à 12h 49m |           
كان يوم أغبر يوم انتخبتو
غلطة عمري

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 12 Février 2021 à 12h 34m |           
@RESA67
إلى حد هذه الساعة لم يسمّ الرئيس الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات حتّى يتمكّن السيد هشام المشيشي بتعويضهم وتنتهي المشكلة. السيد الرئيس ديما غامض وديما يحب يعيش في الغموض : صواريخ ومنصّات و... هل يكون مريضا ونحن لا نعلم ؟

RESA67  (France)  |Vendredi 12 Février 2021 à 12h 08m |           
Vous essayez de manipuler vos lecteurs (dont la majorité l’est déjà) en prétendant que le président pousse à la guerre civile alors que le président ne demande qu’une chose: éloigner les ministres qui ne paraissent pas très « clean » et qui ont été imposés par les lobbies...
Le président est le garant de la constitution que vous le veuillez ou pas a le dernier mot, en l’absence de tribunal administratif.
Il est aussi le porte-parole de la majorité des Tunisiens qui ont été trahis par les locataires du parlement.



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