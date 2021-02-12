الولايات المتحدة تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

الأناضول -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن حكومته أبرمت عقودا لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" المضادين لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)؛ لتعزيز حملة التلقيح في البلاد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن، خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحاته "عصر اليوم(الخميس)، وقعنا عقودا نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" و100 مليون جرعة من لقاح "فايزر".وأضاف: "لن نحل كل الأمور لفترة من الوقت، لكننا سنحلها في نهاية المطاف. لقد اشترينا الآن لقاحا كافيا لتطعيم جميع الأمريكيين، والولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، في طريقها للحصول على 300 مليون جرعة بنهاية شهر يوليو/تموز المقبل".وصرح بايدن بأن الرئيس السابق دونالد ترامب، لم يطلب كميات كافية من اللقاح ولم يفعل ما يكفي لجعل الناس يصطفون للحصول على اللقاح.وأشار أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة من المرجح أن تصل إلى 500 ألف الشهر المقبل، مطالبًا الأمريكيين باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المرض.