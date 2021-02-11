بشر الشابي: قيس سعيّد مستبد و يحب يقعد على ثلاثة كراسي

باب نات -

قال الخميس 11 فيفري، النائب عن حركة النهضة بشر الشابي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يريد استقالة حكومة المشيشي برمتها واتخذ من قصة الوزراء الفاسدين مطية.وأضاف بشر الشابي في حوار على قناة الزيتونة " رئيس الجمهورية لو يكشف عن الاسماء التي يحترز على تعيينها ستحل المشكلة إلا انه يأبى ذلك"، مضيفا " يبدو أن كرسي رئاسة الجمهورية لوحده لا يغري قيس سعيّد". وتابع بشر الشابي " قيس سعيّد يحب يقعد على ثلاثة كراسي... هذا مربط الفرس".واستدرك بشر الشابي " رئيس الجمهورية مستبد لأقصى درجة ولا يقبل الرأي المخالف وليس لديه عقل سياسي".