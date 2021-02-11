إغلاقات كورونا تضغط على صعود أسعار النفط

الأناضول -

ضغط إعلان دول حول العالم إغلاق مرافقها الحيوية، على أسعار النفط الخام، لتتراجع من أعلى مستوياتها في أزيد من 13 شهرا، المسجلة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.والأربعاء، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة، لمنع انتشار فيروس كورونا في البلد الأكبر اقتصاديا في أوروبا، حتى 7 مارس/ آذار المقبل.وما تزال سرعة تفشي الفيروس وظهور سلالات جديدة، تلقي بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي، رغم توسيع دائرة الحصول على لقاح للفيروس، في اقتصادات عديدة.وعند الساعة (08:05 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.49 بالمئة أو 30 سنتا إلى 61.17 دولارا للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.51 بالمئة أو 30 سنتا إلى 58.38 دولارا للبرميل.والأربعاء، قالت الخدمة الصحية العمومية في إنجلترا، إنه تم اكتشاف تحور جديد في 21 إصابة محلية؛ وهي نسخة من سلالة (كنت) البريطانية.وتجاهلت أسعار النفط في تعاملات الخميس، بيانات أمريكية محفزة الأربعاء، أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.6 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2020.في المقابل، أنهت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف "أوبك+" اجتماعا افتراضيا، الأربعاء، مبقية على حجم تخفيضات الإنتاج دون تغيير، عند 7.2 ملايين برميل يوميا، دون تغيير عن توقعات الأسواق.