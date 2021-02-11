أرباح "AstraZeneca" تزيد الضعف خلال 2020

الأناضول -

زادت أرباح شركة أسترازينكا البريطانية السويدية المشتركة لإنتاج الأدوية، بنسبة الضعف خلال 2020، إلى 3.2 مليارات دولار، مدفوعة بنمو مبيعات الأدوية المنتجة لها.وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن أرباح ما قبل الضريبة للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 ارتفعت إلى 1.17 مليار دولار، صعودا من 240 مليون دولار في العام السابق.ولا تتضمن أرباح الربع الأخير، إلا نسبة ضئيلة من مبيعات لقاحها ضد فيروس كورونا، بعد الحصول على الترخيص واعتماده عالميا.وارتفع العائد الأساسي للسهم، إلى 1.07 دولارا خلال العام الماضي من 0.89 دولار في العام السابق له، بينما قفز إجمالي الإيرادات بنسبة 11 بالمئة إلى 7.41 مليارات دولار خلال نفس الفترة.وأشارت الشركة إلى طلبيات من أكثر من 50 بلدا حول العالم، لشراء لقاحها ضد فيروس كورونا.وزادت: "في حين أن الاهتمام العام ينصب على اللقاح، فقد أثبت عمل AstraZeneca الأساسي لمرض السكري والقلب والكلى وأدوية السرطان، قدرته على الصمود".والأربعاء، أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينكا، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما.